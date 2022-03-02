https://ria.ru/20220302/rets-1776053836.html

РЭЦ опубликовал разъяснения экспортерам по работе в условиях ограничений

РЭЦ опубликовал разъяснения экспортерам по работе в условиях ограничений - РИА Новости, 02.03.2022

РЭЦ опубликовал разъяснения экспортерам по работе в условиях ограничений

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал "Навигатор РЭЦ" о работе в условиях ограничений с ответами на вопросы экспортеров, сообщает центр. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:53

2022-03-02T14:53

2022-03-02T14:53

экспорт

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал "Навигатор РЭЦ" о работе в условиях ограничений с ответами на вопросы экспортеров, сообщает центр."Российский экспортный центр опубликовал ответы на самые часто задаваемые вопросы экспортеров о работе в условиях ограничений. В "Навигаторе РЭЦ: как будем работать в условиях ограничений" есть ответы на вопросы, которые экспортеры задавали в социальных сетях и на официальном сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.В частности, центр ответил на вопрос о будущем поддержки российского экспорта. "Инфраструктура поддержки российских экспортеров продолжает функционировать. Группа РЭЦ осуществляет поддержку российского экспорта как в части администрирования соответствующих государственных программ, так и в части предоставления мер кредитно-гарантийной и страховой поддержки", - говорится в комментарии.Что касается решений для смягчения последствий ограничений, то "группа РЭЦ в тесном контакте с правительством готовит меры по смягчению рисков, связанных с поддержкой поставок в те государства, которые ввели ограничительные меры".Кроме того, РЭЦ открыл горячую линию для экспортеров по сбору предложений для оптимизации всех существующих программ поддержки, выявления возникающих потребностей в новых услугах.На вопрос о странах, в которые в сложившихся условиях может продолжаться экспорт, центр ответил, что "эксперты РЭЦ анализируют изменения экспортной географии"."Вместе с бизнесом мы намерены вырабатывать решения, которые позволят не только поддержать, но и нарастить экспортные поставки. Зарубежная сеть Российского экспортного центра оказывает услуги отечественным компаниям в штатном режиме", - добавили в компании.Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ) продолжит выдавать кредиты и гарантии. "При возникновении вопросов по действующим договорам каждый конкретный случай необходимо обсуждать с ответственным сотрудником банка", - уточнили в центре.Если у клиентов возникнут трудности с оплатой по действующим экспортным контрактам, то "нужно обращаться в обслуживающий банк".Также РЭЦ отмечает, что "обязательства по всем застрахованным контрактам и кредитам АО "ЭКСАР" будут выполнены и все выплаты страховых покрытий в случае реализации страхового риска будут осуществляться как обычно". Агентство продолжает оказывать страховую поддержку российским компаниям и финансовым институтам.Оценка соответствия продукции для стран ЕС может проходить через российские представительства международных органов по сертификации на основе рублевых договоров. В некоторых случаях испытания экспортной продукции можно проводить и в российских компаниях по международным методикам."При определении контрагентов необходимо ориентироваться на предложения партнеров с российским присутствием. Оценка соответствия продукции для США возможна при содействии агента на территории этой страны или в официальном представительстве в третьих странах", - уточняют в РЭЦ."Навигатор РЭЦ" будет дополняться по мере поступления вопросов и подготовки ответов, а также обновляться в соответствии с текущими изменениями, добавили в центре.

https://ria.ru/20220215/reyting-1772912518.html

https://ria.ru/20220213/eksport-1772651768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экспорт, россия, российский экспортный центр (рэц)