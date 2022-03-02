05:59 02.03.2022 (обновлено: 10:29 02.03.2022)
Байден захотел обогнать Китай
Байден: реформа инфраструктуры позволит США экономически обогнать Китай
© AP Photo / Poo / Julia NikhinsonПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе
© AP Photo / Poo / Julia Nikhinson
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что принятая в стране масштабная инфраструктурная реформа "изменит Америку" и позволит ей в конечном счете обогнать Китай.
"Нам предстоит десятилетие инфраструктуры. Оно изменит Америку и поставит нас на путь победы в экономическом соревновании XXI века, в котором мы столкнемся со всем остальным миром, и в особенности — с Китаем", — сказал Байден в ежегодном обращении к конгрессу.
Байден в 2021 году подписал закон о рекордных триллионных инвестициях в модернизацию американской инфраструктуры. Он неоднократно в своих выступлениях апеллировал к тому, что отказ модернизировать национальную инфраструктуру не позволит США конкурировать в гонке ведущих экономик XXI века, прежде всего с Китаем.