https://ria.ru/20220302/reformy-1775961916.html

Байден захотел обогнать Китай

Байден захотел обогнать Китай - РИА Новости, 02.03.2022

Байден захотел обогнать Китай

Президент США Джо Байден заявил, что принятая в стране масштабная инфраструктурная реформа "изменит Америку" и позволит ей в конечном счете обогнать Китай. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T05:59

2022-03-02T05:59

2022-03-02T10:29

сша

китай

в мире

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что принятая в стране масштабная инфраструктурная реформа "изменит Америку" и позволит ей в конечном счете обогнать Китай.Байден в 2021 году подписал закон о рекордных триллионных инвестициях в модернизацию американской инфраструктуры. Он неоднократно в своих выступлениях апеллировал к тому, что отказ модернизировать национальную инфраструктуру не позволит США конкурировать в гонке ведущих экономик XXI века, прежде всего с Китаем.

https://ria.ru/20220302/pomosch-1775960608.html

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

сша, китай, в мире, вашингтон