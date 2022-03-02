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Российские военные доставили в Крым раненного под Херсоном ребенка
Российские военные доставили в Крым раненного под Херсоном ребенка - РИА Новости, 02.03.2022
Российские военные доставили в Крым раненного под Херсоном ребенка
Российские военные на вертолете доставили в крымскую больницу раненного в пригороде Херсона ребенка из украино-турецкой семьи и его братьев, за жизнь... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:06
2022-03-02T15:17
в мире
россия
херсон
украина
турция
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Российские военные на вертолете доставили в крымскую больницу раненного в пригороде Херсона ребенка из украино-турецкой семьи и его братьев, за жизнь получившего огнестрельное ранение девятилетнего мальчика сейчас борются врачи, сообщило министерство информационной политики республики."Националисты обстреляли машину в пригороде Херсона, в которой находилась семья – мать и трое детей. Женщина погибла. Один пятилетний ребёнок убежал, 17-летний старший не пострадал, младшего (9 лет) – серьёзно ранили. Российские военные на вертолете доставили двоих детей сразу в крымскую больницу. Самого младшего ребёнка нашли спустя сутки в результате поисково-спасательной операции российских военных и доставили на полуостров", - сообщили в мининформе.Девятилетний мальчик огнестрельным ранением доставлен Республиканскую детскую клиническую больницу. "На данный момент состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное. Одна пуля всё ещё глубоко в печени. Кровотечения нет, врачи пока не рискуют оперировать", - сообщил главврач больницы Анатолий Олейник.Мать детей украинка, отец - турок."Ко мне обратилось Одесское консульство с просьбой оказать содействие по поводу раненых детей, я связался с нужными людьми, приехал сюда в больницу, здесь уже находился сам министр здравоохранения Крыма и представители по защите прав детей. Все оказали содействие, я благодарен, детей нашли, с ними связались. Я благодарен Вооруженным силами РФ за то, что ребенка оперативно доставили в Крым на вертолете. Мы сделали видеосвязь с родственниками в Турции, их успокоили. Раненому ребенку ничего не угрожает", - сказал журналистам председатель турецкой диаспоры в Крыму Мехмет Йылмаз."Бандеровские людоеды не щадят ни женщин, ни детей. Машина, в которой он (ребенок - ред.) ехал вместе с мамой, была обстреляна нацистскими формированиями. Мама погибла. Крымские врачи борются за жизнь ребенка. От всей души желаю ему скорейшего выздоровления", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
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в мире, россия, херсон, украина, турция, республика крым, сергей аксенов (политик)
14:06 02.03.2022 (обновлено: 15:17 02.03.2022)
 
Российские военные доставили в Крым раненного под Херсоном ребенка

Российские военные доставили в крымскую больницу раненного под Херсоном ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Российские военные на вертолете доставили в крымскую больницу раненного в пригороде Херсона ребенка из украино-турецкой семьи и его братьев, за жизнь получившего огнестрельное ранение девятилетнего мальчика сейчас борются врачи, сообщило министерство информационной политики республики.
"Националисты обстреляли машину в пригороде Херсона, в которой находилась семья – мать и трое детей. Женщина погибла. Один пятилетний ребёнок убежал, 17-летний старший не пострадал, младшего (9 лет) – серьёзно ранили. Российские военные на вертолете доставили двоих детей сразу в крымскую больницу. Самого младшего ребёнка нашли спустя сутки в результате поисково-спасательной операции российских военных и доставили на полуостров", - сообщили в мининформе.
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Девятилетний мальчик огнестрельным ранением доставлен Республиканскую детскую клиническую больницу. "На данный момент состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное. Одна пуля всё ещё глубоко в печени. Кровотечения нет, врачи пока не рискуют оперировать", - сообщил главврач больницы Анатолий Олейник.
Мать детей украинка, отец - турок.
"Ко мне обратилось Одесское консульство с просьбой оказать содействие по поводу раненых детей, я связался с нужными людьми, приехал сюда в больницу, здесь уже находился сам министр здравоохранения Крыма и представители по защите прав детей. Все оказали содействие, я благодарен, детей нашли, с ними связались. Я благодарен Вооруженным силами РФ за то, что ребенка оперативно доставили в Крым на вертолете. Мы сделали видеосвязь с родственниками в Турции, их успокоили. Раненому ребенку ничего не угрожает", - сказал журналистам председатель турецкой диаспоры в Крыму Мехмет Йылмаз.
"Бандеровские людоеды не щадят ни женщин, ни детей. Машина, в которой он (ребенок - ред.) ехал вместе с мамой, была обстреляна нацистскими формированиями. Мама погибла. Крымские врачи борются за жизнь ребенка. От всей души желаю ему скорейшего выздоровления", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
 
В миреРоссияХерсонУкраинаТурцияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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