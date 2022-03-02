https://ria.ru/20220302/rebenok-1776042525.html

Российские военные доставили в Крым раненного под Херсоном ребенка

Российские военные доставили в Крым раненного под Херсоном ребенка - РИА Новости, 02.03.2022

Российские военные доставили в Крым раненного под Херсоном ребенка

Российские военные на вертолете доставили в крымскую больницу раненного в пригороде Херсона ребенка из украино-турецкой семьи и его братьев, за жизнь... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:06

2022-03-02T14:06

2022-03-02T15:17

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сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Российские военные на вертолете доставили в крымскую больницу раненного в пригороде Херсона ребенка из украино-турецкой семьи и его братьев, за жизнь получившего огнестрельное ранение девятилетнего мальчика сейчас борются врачи, сообщило министерство информационной политики республики."Националисты обстреляли машину в пригороде Херсона, в которой находилась семья – мать и трое детей. Женщина погибла. Один пятилетний ребёнок убежал, 17-летний старший не пострадал, младшего (9 лет) – серьёзно ранили. Российские военные на вертолете доставили двоих детей сразу в крымскую больницу. Самого младшего ребёнка нашли спустя сутки в результате поисково-спасательной операции российских военных и доставили на полуостров", - сообщили в мининформе.Девятилетний мальчик огнестрельным ранением доставлен Республиканскую детскую клиническую больницу. "На данный момент состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное. Одна пуля всё ещё глубоко в печени. Кровотечения нет, врачи пока не рискуют оперировать", - сообщил главврач больницы Анатолий Олейник.Мать детей украинка, отец - турок."Ко мне обратилось Одесское консульство с просьбой оказать содействие по поводу раненых детей, я связался с нужными людьми, приехал сюда в больницу, здесь уже находился сам министр здравоохранения Крыма и представители по защите прав детей. Все оказали содействие, я благодарен, детей нашли, с ними связались. Я благодарен Вооруженным силами РФ за то, что ребенка оперативно доставили в Крым на вертолете. Мы сделали видеосвязь с родственниками в Турции, их успокоили. Раненому ребенку ничего не угрожает", - сказал журналистам председатель турецкой диаспоры в Крыму Мехмет Йылмаз."Бандеровские людоеды не щадят ни женщин, ни детей. Машина, в которой он (ребенок - ред.) ехал вместе с мамой, была обстреляна нацистскими формированиями. Мама погибла. Крымские врачи борются за жизнь ребенка. От всей души желаю ему скорейшего выздоровления", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775867113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, херсон, украина, турция, республика крым, сергей аксенов (политик)