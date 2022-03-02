https://ria.ru/20220302/realme-1776009855.html

В realme представили флагман GT 2 Pro и показали рекордную зарядку

В realme представили флагман GT 2 Pro и показали рекордную зарядку - РИА Новости, 02.03.2022

В realme представили флагман GT 2 Pro и показали рекордную зарядку

Бренд realme рассказал о своих новинках в рамках крупнейшей выставки мобильной техники и технологий MWC 2022 в Барселоне. Среди них серия премиальных смартфонов РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:03

2022-03-02T12:03

2022-03-02T12:03

наука

технологии

realme

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бренд realme рассказал о своих новинках в рамках крупнейшей выставки мобильной техники и технологий MWC 2022 в Барселоне. Среди них серия премиальных смартфонов realme GT2 и GT Neo 3 с рекордной 150-ваттной зарядкой.Новый realme GT 2 Pro, выполненный в "бумажном" дизайне за авторством дизайнера Наото Фукасавой, получил экран Super Reality Display с естественной цветопередачей, реалистичным изображением, высокой частотой обновления и разрешением 2K. В основе Super Reality Display — 6,7-дюймовый экран AMOLED E4. Благодаря технологии LTPO 2.0 экран автоматически регулирует частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц с шагом в 1 Гц. Матрица защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus.Флагманский realme GT 2 Pro получил процессор Snapdragon 8 Gen 1, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. Устройство оснащено эффективной системой охлаждения, что позволяет смартфону работать дольше при высокой нагрузке без избыточного нагрева. В realme GT 2 Pro установлена тройная камера с первым в мире сверхширокоугольным объективом с углом обзора 150 градусов и макро-линзой с 40-кратным увеличением. Основной сенсор с разрешением 50 Мп — флагманский IMX766 с автофокусировкой PDAF, оптической и электронной стабилизацией изображения.В realme анонсировали GT Neo 3 — смартфон с самой быстрой зарядкой в мире. При мощности 150 Вт его аккумулятор заряжается на 50 процентов за 5 минут. Кроме того, realme показали уникальную архитектуру зарядки смартфонов на мощности 100–200 Вт — UltraDart Charging, комплексное решение, позволяющее сочетать высокие скорость подзарядки, безопасность и срок службы батареи.realme запустит массовое производство GT Neo 3 с применением новой технологии в ближайшее время. В основу смартфона ляжет 5-нм мобильная платформа MediaTek Dimensity 8100 оснащена четырьмя ядрами.Среди других новинок realme, представленных на MWC 2022, базовый realme GT 2, новый ноутбук realme Book Prime и наушники realme Buds Air 3.

https://ria.ru/20220216/realme-1773073667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, realme