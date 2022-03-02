https://ria.ru/20220302/razvitie-1776054933.html

Путин подписал указ о мерах ускоренного развития IT в России

Путин подписал указ о мерах ускоренного развития IT в России - РИА Новости, 02.03.2022

Путин подписал указ о мерах ускоренного развития IT в России

Владимир Путин подписал указ, призванный ускорить развитие отрасли информационных технологий, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:56

2022-03-02T14:56

2022-03-02T17:03

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, призванный ускорить развитие отрасли информационных технологий, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Путин подписал указ "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации", — отметили там.В соответствии с документом, правительство обязуется принять следующие меры:Помимо этого, граждане, работающие в этой сфере, смогут получать отсрочку от призыва

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россия

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Максим Зубков

Максим Зубков

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Максим Зубков

владимир путин, россия, политика