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Путин подписал указ о мерах ускоренного развития IT в России
Путин подписал указ о мерах ускоренного развития IT в России - РИА Новости, 02.03.2022
Путин подписал указ о мерах ускоренного развития IT в России
Владимир Путин подписал указ, призванный ускорить развитие отрасли информационных технологий, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:56
2022-03-02T17:03
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, призванный ускорить развитие отрасли информационных технологий, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Путин подписал указ "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации", — отметили там.В соответствии с документом, правительство обязуется принять следующие меры:Помимо этого, граждане, работающие в этой сфере, смогут получать отсрочку от призыва
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владимир путин, россия, политика
14:56 02.03.2022 (обновлено: 17:03 02.03.2022)
 
Путин подписал указ о мерах ускоренного развития IT в России

Путин подписал указ о мерах ускоренного развития информационных технологий в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, призванный ускорить развитие отрасли информационных технологий, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Путин подписал указ "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации", — отметили там.
В соответствии с документом, правительство обязуется принять следующие меры:
  • ежегодно предоставлять гранты для перспективных разработок;
  • предусмотреть возможность улучшения жилищных условий сотрудников IT-компаний;
  • обеспечить предоставление льготных кредитов для организаций в сфере информационных технологий;
  • до 31 декабря 2024 года снизить налоговую ставку на прибыль в этой отрасли до нуля процентов;
  • упростить процедуру трудоустройства иностранцев;
  • обеспечить установление налоговых льгот и преференций для IT-компаний,
  • освободить их от налогового контроля, валютного контроля и других видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на срок до трех лет;
  • консолидировать и стимулировать закупки критически важных отечественных разработок в области информационных технологий.
Помимо этого, граждане, работающие в этой сфере, смогут получать отсрочку от призыва
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