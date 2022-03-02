14:56 02.03.2022 (обновлено: 17:03 02.03.2022)
Путин подписал указ о мерах ускоренного развития IT в России
Путин подписал указ о мерах ускоренного развития информационных технологий в России
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, призванный ускорить развитие отрасли информационных технологий, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Путин подписал указ "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации", — отметили там.
В соответствии с документом, правительство обязуется принять следующие меры:
- —ежегодно предоставлять гранты для перспективных разработок;
- —предусмотреть возможность улучшения жилищных условий сотрудников IT-компаний;
- —обеспечить предоставление льготных кредитов для организаций в сфере информационных технологий;
- —до 31 декабря 2024 года снизить налоговую ставку на прибыль в этой отрасли до нуля процентов;
- —упростить процедуру трудоустройства иностранцев;
- —обеспечить установление налоговых льгот и преференций для IT-компаний,
- —освободить их от налогового контроля, валютного контроля и других видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на срок до трех лет;
- —консолидировать и стимулировать закупки критически важных отечественных разработок в области информационных технологий.
Помимо этого, граждане, работающие в этой сфере, смогут получать отсрочку от призыва
2 марта, 14:41Евросоюз отключит семь российских банков от SWIFT