12:28 02.03.2022 (обновлено: 12:53 02.03.2022)
Россия ждет гарантий, что спутники OneWeb не используют в военных целях
Глава "Роскосмоса" Рогозин: спутники OneWeb не полетят, если их используют в военных целях
© РИА Новости / пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкТранспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb на стартовый комплекс космодрома Байконур
Транспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb на стартовый комплекс космодрома Байконур
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Роскосмос" предупредил компанию OneWeb о том, что если она до 21.30 4 марта не предоставит гарантии неприменения ее спутников в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" уберут со старта, спутники демонтируют, сообщил в среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Требуем предоставить исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях, не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. У нас есть время до 4 марта, до 21.30… когда работы по организации пуска будут необратимы. Если… мы не получим такого подтверждения от наших партнеров, ракета будет снята со старта, а спутники отправлены в монтажный центр", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".
Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.
Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планируется шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Ранее сообщалось, что в связи с международной обстановкой, компания OneWeb еще не решила, будет ли отложен пуск спутников с Байконура 5 марта. Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что готова продолжать исполнять договорные обязательства, и осуществляет подготовку к пуску.