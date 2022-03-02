https://ria.ru/20220302/rakety-1776016536.html

Россия ждет гарантий, что спутники OneWeb не используют в военных целях

Россия ждет гарантий, что спутники OneWeb не используют в военных целях - РИА Новости, 02.03.2022

Россия ждет гарантий, что спутники OneWeb не используют в военных целях

"Роскосмос" предупредил компанию OneWeb о том, что если она до 21.30 4 марта не предоставит гарантии неприменения ее спутников в военных целях, то ракету... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:28

2022-03-02T12:28

2022-03-02T12:53

космос - риа наука

россия

дмитрий рогозин

oneweb

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Роскосмос" предупредил компанию OneWeb о том, что если она до 21.30 4 марта не предоставит гарантии неприменения ее спутников в военных целях, то ракету "Союз-2.1б" уберут со старта, спутники демонтируют, сообщил в среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Требуем предоставить исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях, не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. У нас есть время до 4 марта, до 21.30… когда работы по организации пуска будут необратимы. Если… мы не получим такого подтверждения от наших партнеров, ракета будет снята со старта, а спутники отправлены в монтажный центр", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планируется шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.Ранее сообщалось, что в связи с международной обстановкой, компания OneWeb еще не решила, будет ли отложен пуск спутников с Байконура 5 марта. Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что готова продолжать исполнять договорные обязательства, и осуществляет подготовку к пуску.

https://ria.ru/20220302/sputnik-1776014156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, дмитрий рогозин, oneweb