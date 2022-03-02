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"Серебряный дождь" объявил о снятии всех программ с эфира
"Серебряный дождь" объявил о снятии всех программ с эфира - РИА Новости, 02.03.2022
"Серебряный дождь" объявил о снятии всех программ с эфира
Радио "Серебряный дождь" объявило, что снимает с эфира все программы, теперь передавать будут музыку и новости. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:31
2022-03-02T20:31
серебряный дождь (радиостанция)
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Радио "Серебряный дождь" объявило, что снимает с эфира все программы, теперь передавать будут музыку и новости."С завтрашнего дня с 0.00 снимаются все программы. Больше мы работать в привычном для нас всех формате не сможем. В эфире будет идти только музыка и выпуски новостей (пока)", - сказано в сообщении в Telegram-канале радиостанции.
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серебряный дождь (радиостанция), россия, ситуация в днр и лнр
20:31 02.03.2022
 
"Серебряный дождь" объявил о снятии всех программ с эфира

Радио "Серебряный дождь" снимает все программы с эфира и оставляет только музыку и новости

© Fotolia / dmitrimarutaРабота радиостанции
Работа радиостанции - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Fotolia / dmitrimaruta
Работа радиостанции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Радио "Серебряный дождь" объявило, что снимает с эфира все программы, теперь передавать будут музыку и новости.
"С завтрашнего дня с 0.00 снимаются все программы. Больше мы работать в привычном для нас всех формате не сможем. В эфире будет идти только музыка и выпуски новостей (пока)", - сказано в сообщении в Telegram-канале радиостанции.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 18:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за фейки об Украине
 
Серебряный Дождь (радиостанция)РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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