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"Серебряный дождь" объявил о снятии всех программ с эфира
"Серебряный дождь" объявил о снятии всех программ с эфира - РИА Новости, 02.03.2022
"Серебряный дождь" объявил о снятии всех программ с эфира
Радио "Серебряный дождь" объявило, что снимает с эфира все программы, теперь передавать будут музыку и новости. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:31
2022-03-02T20:31
2022-03-02T20:31
серебряный дождь (радиостанция)
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Радио "Серебряный дождь" объявило, что снимает с эфира все программы, теперь передавать будут музыку и новости."С завтрашнего дня с 0.00 снимаются все программы. Больше мы работать в привычном для нас всех формате не сможем. В эфире будет идти только музыка и выпуски новостей (пока)", - сказано в сообщении в Telegram-канале радиостанции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
серебряный дождь (радиостанция), россия, ситуация в днр и лнр
"Серебряный дождь" объявил о снятии всех программ с эфира
Радио "Серебряный дождь" снимает все программы с эфира и оставляет только музыку и новости