https://ria.ru/20220302/radio-1776133200.html

"Серебряный дождь" объявил о снятии всех программ с эфира

"Серебряный дождь" объявил о снятии всех программ с эфира - РИА Новости, 02.03.2022

"Серебряный дождь" объявил о снятии всех программ с эфира

Радио "Серебряный дождь" объявило, что снимает с эфира все программы, теперь передавать будут музыку и новости. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:31

2022-03-02T20:31

2022-03-02T20:31

серебряный дождь (радиостанция)

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Радио "Серебряный дождь" объявило, что снимает с эфира все программы, теперь передавать будут музыку и новости."С завтрашнего дня с 0.00 снимаются все программы. Больше мы работать в привычном для нас всех формате не сможем. В эфире будет идти только музыка и выпуски новостей (пока)", - сказано в сообщении в Telegram-канале радиостанции.

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россия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

серебряный дождь (радиостанция), россия, ситуация в днр и лнр