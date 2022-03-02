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"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы"

"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" - РИА Новости, 02.03.2022

"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы"

"Газпром-медиа" в ближайшее время соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для принятия дальнейших решений, сообщила пресс-служба медиахолдинга. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:17

2022-03-02T11:17

2022-03-02T11:26

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

газпром-медиа холдинг

генеральная прокуратура рф

алексей венедиктов (журналист)

эхо москвы (радиостанция)

донецкая народная республика

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общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Газпром-медиа" в ближайшее время соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для принятия дальнейших решений, сообщила пресс-служба медиахолдинга.Во вторник Генпрокуратура РФ внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" из-за распространения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде."В адрес АО "Газпром-Медиа Холдинг" направлено предписание Генеральной прокуратуры. Получили. В ближайшее время планируем созвать совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для обсуждения ситуации и принятия решений в соответствии с предписанием Генеральной прокуратуры", - говорится в сообщении.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), газпром-медиа холдинг, генеральная прокуратура рф, алексей венедиктов (журналист), эхо москвы (радиостанция), донецкая народная республика, луганская народная республика, общество