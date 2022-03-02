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"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы"
"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" - РИА Новости, 02.03.2022
"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы"
"Газпром-медиа" в ближайшее время соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для принятия дальнейших решений, сообщила пресс-служба медиахолдинга. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:17
2022-03-02T11:26
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
газпром-медиа холдинг
генеральная прокуратура рф
алексей венедиктов (журналист)
эхо москвы (радиостанция)
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Газпром-медиа" в ближайшее время соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для принятия дальнейших решений, сообщила пресс-служба медиахолдинга.Во вторник Генпрокуратура РФ внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" из-за распространения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде."В адрес АО "Газпром-Медиа Холдинг" направлено предписание Генеральной прокуратуры. Получили. В ближайшее время планируем созвать совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для обсуждения ситуации и принятия решений в соответствии с предписанием Генеральной прокуратуры", - говорится в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), газпром-медиа холдинг, генеральная прокуратура рф, алексей венедиктов (журналист), эхо москвы (радиостанция), донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
11:17 02.03.2022 (обновлено: 11:26 02.03.2022)
 
"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы"

"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для принятия дальнейших решений

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы"
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Логотип радиостанции "Эхо Москвы"
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Газпром-медиа" в ближайшее время соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для принятия дальнейших решений, сообщила пресс-служба медиахолдинга.
Во вторник Генпрокуратура РФ внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" из-за распространения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде.
"В адрес АО "Газпром-Медиа Холдинг" направлено предписание Генеральной прокуратуры. Получили. В ближайшее время планируем созвать совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для обсуждения ситуации и принятия решений в соответствии с предписанием Генеральной прокуратуры", - говорится в сообщении.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 22:18
Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"*
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Газпром-Медиа ХолдингГенеральная прокуратура РФАлексей Венедиктов (журналист)Эхо Москвы (радиостанция)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбщество
 
 
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