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"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы"
"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" - РИА Новости, 02.03.2022
"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы"
"Газпром-медиа" в ближайшее время соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для принятия дальнейших решений, сообщила пресс-служба медиахолдинга. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:17
2022-03-02T11:17
2022-03-02T11:26
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
газпром-медиа холдинг
генеральная прокуратура рф
алексей венедиктов (журналист)
эхо москвы (радиостанция)
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. "Газпром-медиа" в ближайшее время соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для принятия дальнейших решений, сообщила пресс-служба медиахолдинга.Во вторник Генпрокуратура РФ внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" из-за распространения "информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что редакция категорически не согласна с представлением ГП РФ и будет оспаривать решение в суде."В адрес АО "Газпром-Медиа Холдинг" направлено предписание Генеральной прокуратуры. Получили. В ближайшее время планируем созвать совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для обсуждения ситуации и принятия решений в соответствии с предписанием Генеральной прокуратуры", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), газпром-медиа холдинг, генеральная прокуратура рф, алексей венедиктов (журналист), эхо москвы (радиостанция), донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
11:17 02.03.2022 (обновлено: 11:26 02.03.2022)
"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы"
"Газпром-медиа" соберет совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" для принятия дальнейших решений