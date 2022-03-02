https://ria.ru/20220302/putin-1776132791.html
Путин обсудил с Беннетом конфликт на Украине
Путин обсудил с Беннетом конфликт на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Путин обсудил с Беннетом конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:25
2022-03-02T20:25
2022-03-02T20:35
россия
украина
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом", - говорится в сообщении.Добавляется, что Путин и Беннет обсудили ситуацию вокруг проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Беннет "высказал некоторые соображения в этой связи с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств".Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом изложил позицию РФ в отношении условий урегулирования конфликта, включая демилитаризацию и денацификацию Украины, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин изложил принципиальную позицию российской стороны в отношении условий урегулирования конфликта, включая безусловный учет интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775937719.html
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20:25 02.03.2022 (обновлено: 20:35 02.03.2022)
Путин обсудил с Беннетом конфликт на Украине
Путин изложил Беннету позицию России по условиям урегулирования конфликта на Украине
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает
пресс-служба Кремля.
"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина
с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом
", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Путин и Беннет обсудили ситуацию вокруг проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Беннет "высказал некоторые соображения в этой связи с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств".
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом изложил позицию РФ в отношении условий урегулирования конфликта, включая демилитаризацию и денацификацию Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин изложил принципиальную позицию российской стороны в отношении условий урегулирования конфликта, включая безусловный учет интересов России в сфере безопасности, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса, а также признание российского суверенитета над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.