https://ria.ru/20220302/putin-1776019378.html
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 02.03.2022
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:37
2022-03-02T12:37
2022-03-02T12:37
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него, как и вчера, несколько международных телефонных разговоров: в первой половине дня и вечером. Мы расскажем вам о них, как мы это делаем обычно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220302/shokhin-1776018549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент Путин проведет несколько международных телефонных разговоров