https://ria.ru/20220302/putin-1776019378.html

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 02.03.2022

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:37

2022-03-02T12:37

2022-03-02T12:37

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него, как и вчера, несколько международных телефонных разговоров: в первой половине дня и вечером. Мы расскажем вам о них, как мы это делаем обычно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220302/shokhin-1776018549.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, дмитрий песков