https://ria.ru/20220302/putin-1776017865.html

В Кремле заявили о росте уровня поддержки действий Путина

В Кремле заявили о росте уровня поддержки действий Путина - РИА Новости, 02.03.2022

В Кремле заявили о росте уровня поддержки действий Путина

Уровень поддержки действий президента РФ Владимира Путина очень высок, и это придает ему сил, сообщил в среду журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:32

2022-03-02T12:32

2022-03-02T13:01

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

общество

дмитрий песков

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774636573_43:0:1247:677_1920x0_80_0_0_48b7ec29ee335128f66f796d238b1448.png

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уровень поддержки действий президента РФ Владимира Путина очень высок, и это придает ему сил, сообщил в среду журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Уровень доверия россиян к Путину за неделю вырос с 60% до 71%, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение"."То, что уровень поддержки решений президента, его решений очень и очень высок, нам известно. Мы это чувствуем по обращениям граждан, по словам поддержки, по конкретным действиям. Мы видели реакцию нашего парламента еще до того, как были признаны республики, которые во многом являются зеркалом нашего с вами общества, и действительно, уровень поддержки президента высок, и подобные единения вокруг президента в такой нелегкий и очень ответственный момент – это очень важно, и всем нам придает силы", - сказал Песков.Он добавил, что президент чувствует поддержку граждан. "Путин всегда чувствует людей, всегда чувствует граждан, он опирается на их поддержку, и, конечно, он черпает силы в этой поддержке", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774192230.html

https://ria.ru/20220301/pozitsiya-1775846203.html

https://ria.ru/20220228/podderzhka-1775653242.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, дмитрий песков, россия, украина, ситуация в днр и лнр