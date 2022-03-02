12:32 02.03.2022 (обновлено: 13:01 02.03.2022)
В Кремле заявили о росте уровня поддержки действий Путина
Пресс-секретарь Песков заявил о чувствующемся росте уровня поддержки действий Путина
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уровень поддержки действий президента РФ Владимира Путина очень высок, и это придает ему сил, сообщил в среду журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Уровень доверия россиян к Путину за неделю вырос с 60% до 71%, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение".
"То, что уровень поддержки решений президента, его решений очень и очень высок, нам известно. Мы это чувствуем по обращениям граждан, по словам поддержки, по конкретным действиям. Мы видели реакцию нашего парламента еще до того, как были признаны республики, которые во многом являются зеркалом нашего с вами общества, и действительно, уровень поддержки президента высок, и подобные единения вокруг президента в такой нелегкий и очень ответственный момент – это очень важно, и всем нам придает силы", - сказал Песков.
Он добавил, что президент чувствует поддержку граждан. "Путин всегда чувствует людей, всегда чувствует граждан, он опирается на их поддержку, и, конечно, он черпает силы в этой поддержке", - сказал Песков.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.