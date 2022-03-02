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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/putin-1776017865.html
В Кремле заявили о росте уровня поддержки действий Путина
В Кремле заявили о росте уровня поддержки действий Путина - РИА Новости, 02.03.2022
В Кремле заявили о росте уровня поддержки действий Путина
Уровень поддержки действий президента РФ Владимира Путина очень высок, и это придает ему сил, сообщил в среду журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:32
2022-03-02T13:01
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
общество
дмитрий песков
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уровень поддержки действий президента РФ Владимира Путина очень высок, и это придает ему сил, сообщил в среду журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Уровень доверия россиян к Путину за неделю вырос с 60% до 71%, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение"."То, что уровень поддержки решений президента, его решений очень и очень высок, нам известно. Мы это чувствуем по обращениям граждан, по словам поддержки, по конкретным действиям. Мы видели реакцию нашего парламента еще до того, как были признаны республики, которые во многом являются зеркалом нашего с вами общества, и действительно, уровень поддержки президента высок, и подобные единения вокруг президента в такой нелегкий и очень ответственный момент – это очень важно, и всем нам придает силы", - сказал Песков.Он добавил, что президент чувствует поддержку граждан. "Путин всегда чувствует людей, всегда чувствует граждан, он опирается на их поддержку, и, конечно, он черпает силы в этой поддержке", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774192230.html
https://ria.ru/20220301/pozitsiya-1775846203.html
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владимир путин, общество, дмитрий песков, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:32 02.03.2022 (обновлено: 13:01 02.03.2022)
 
В Кремле заявили о росте уровня поддержки действий Путина

Пресс-секретарь Песков заявил о чувствующемся росте уровня поддержки действий Путина

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время обращения. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Уровень поддержки действий президента РФ Владимира Путина очень высок, и это придает ему сил, сообщил в среду журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Уровень доверия россиян к Путину за неделю вырос с 60% до 71%, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение".
Президент России Владимир Путин во время обращения - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 23:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин выразил уверенность в поддержке россиян при признании ДНР и ЛНР
"То, что уровень поддержки решений президента, его решений очень и очень высок, нам известно. Мы это чувствуем по обращениям граждан, по словам поддержки, по конкретным действиям. Мы видели реакцию нашего парламента еще до того, как были признаны республики, которые во многом являются зеркалом нашего с вами общества, и действительно, уровень поддержки президента высок, и подобные единения вокруг президента в такой нелегкий и очень ответственный момент – это очень важно, и всем нам придает силы", - сказал Песков.
Он добавил, что президент чувствует поддержку граждан. "Путин всегда чувствует людей, всегда чувствует граждан, он опирается на их поддержку, и, конечно, он черпает силы в этой поддержке", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:10
Песков: Путин может узнать позицию деятелей культуры по спецоперации из СМИ
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Мужчина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинОбществоДмитрий ПесковРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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