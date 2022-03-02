https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775977869.html
В Ростуризме рассказали, как добраться до курортов на юге страны
В Ростуризме рассказали, как добраться до курортов на юге страны - РИА Новости, 02.03.2022
В Ростуризме рассказали, как добраться до курортов на юге страны
Вся туристическая инфраструктура Юга России работает в обычном режиме, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:04
2022-03-02T11:04
2022-03-02T11:04
туризм
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новости - туризм
элиста
анапа
ржд
ситуация в днр и лнр
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вся туристическая инфраструктура Юга России работает в обычном режиме, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова."Все отели и санатории подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей", — сказала она.По ее словам, чтобы доехать до места отдыха, путешественники могут воспользоваться ближайшими работающими аэропортами. "Это Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь. Далее можно отправиться наземным транспортом", — добавила глава ведомства.Ранее Росавиация продлила временное ограничение полетов в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста до утра 8 марта.РЖД запустили дополнительные поезда в достаточном количестве, отметила Догузова. "При этом важно учитывать, что время в пути, конечно, увеличится", — заключила она.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, элиста, анапа, ржд, ситуация в днр и лнр, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), белгород, брянск, воронеж, геленджик, краснодар, курск, липецк, ростов-на-дону, симферополь, поезда, аэропорты, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
В Ростуризме рассказали, как добраться до курортов на юге страны
Ростуризм: курорты Юга России продолжают работать и принимать отдыхающих
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вся туристическая инфраструктура Юга России работает в обычном режиме, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
"Все отели и санатории подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей", — сказала она.
По ее словам, чтобы доехать до места отдыха, путешественники могут воспользоваться ближайшими работающими аэропортами. "Это Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь. Далее можно отправиться наземным транспортом", — добавила глава ведомства.
Ранее Росавиация продлила временное ограничение полетов в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста до утра 8 марта.
РЖД запустили
дополнительные поезда в достаточном количестве, отметила Догузова. "При этом важно учитывать, что время в пути, конечно, увеличится", — заключила она.