https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775977869.html

В Ростуризме рассказали, как добраться до курортов на юге страны

В Ростуризме рассказали, как добраться до курортов на юге страны - РИА Новости, 02.03.2022

В Ростуризме рассказали, как добраться до курортов на юге страны

Вся туристическая инфраструктура Юга России работает в обычном режиме, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:04

2022-03-02T11:04

2022-03-02T11:04

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элиста

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ситуация в днр и лнр

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вся туристическая инфраструктура Юга России работает в обычном режиме, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова."Все отели и санатории подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей", — сказала она.По ее словам, чтобы доехать до места отдыха, путешественники могут воспользоваться ближайшими работающими аэропортами. "Это Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь. Далее можно отправиться наземным транспортом", — добавила глава ведомства.Ранее Росавиация продлила временное ограничение полетов в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста до утра 8 марта.РЖД запустили дополнительные поезда в достаточном количестве, отметила Догузова. "При этом важно учитывать, что время в пути, конечно, увеличится", — заключила она.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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