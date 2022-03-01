Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220301/rzhd-1775811187.html
РЖД организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах с Юга России
РЖД организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах с Юга России - РИА Новости, 01.03.2022
РЖД организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах с Юга России
РЖД в первый весенний день организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов России, сообщает компания. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:44
2022-03-01T13:44
туризм
россия
ржд
новости - туризм
туризм
пассажиры
туристы
продажа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730743719_0:199:2797:1772_1920x0_80_0_0_0191198ef89084339d3a5bff6a6d86f8.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. РЖД в первый весенний день организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов России, сообщает компания."Перевозки выполняются в полном объеме. В связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока в будние дни на 1 марта организовано около 2 600 дополнительных мест в поездах", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале холдинга.Начиная с 24 февраля РЖД добавили свыше 30 тысяч допмест в следующих с Юга составах.Уточняется, что цены на билеты фиксированные. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме.
https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730743719_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_743b464c2e0d2316405e3a8e98132f93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ржд, новости - туризм, туризм, пассажиры, туристы, продажа
13:44 01.03.2022
 
РЖД организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах с Юга России

РЖД вывозит застрявших туристов и отдыхающих из городов Юга России

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОтправление скоростного поезда "Ласточка" из Минска в Москву
Отправление скоростного поезда Ласточка из Минска в Москву - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. РЖД в первый весенний день организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов России, сообщает компания.
"Перевозки выполняются в полном объеме. В связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока в будние дни на 1 марта организовано около 2 600 дополнительных мест в поездах", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале холдинга.
Начиная с 24 февраля РЖД добавили свыше 30 тысяч допмест в следующих с Юга составах.
Уточняется, что цены на билеты фиксированные. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме.
Девушка и сотрудник полиции в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 08:00Туризм
Небо над Югом России закрыто: как отмена рейсов сказалась на туристах
 
ТуризмРоссияРЖДНовости - ТуризмТуризмпассажирытуристыПродажа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала