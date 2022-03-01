https://ria.ru/20220301/rzhd-1775811187.html

РЖД организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах с Юга России

РЖД организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах с Юга России - РИА Новости, 01.03.2022

РЖД организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах с Юга России

РЖД в первый весенний день организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов России, сообщает компания. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:44

2022-03-01T13:44

2022-03-01T13:44

туризм

россия

ржд

новости - туризм

туризм

пассажиры

туристы

продажа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730743719_0:199:2797:1772_1920x0_80_0_0_0191198ef89084339d3a5bff6a6d86f8.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. РЖД в первый весенний день организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов России, сообщает компания."Перевозки выполняются в полном объеме. В связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока в будние дни на 1 марта организовано около 2 600 дополнительных мест в поездах", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале холдинга.Начиная с 24 февраля РЖД добавили свыше 30 тысяч допмест в следующих с Юга составах.Уточняется, что цены на билеты фиксированные. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме.

https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, ржд, новости - туризм, туризм, пассажиры, туристы, продажа