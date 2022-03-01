https://ria.ru/20220301/rzhd-1775811187.html
РЖД организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах с Юга России
РЖД организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах с Юга России - РИА Новости, 01.03.2022
РЖД организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах с Юга России
РЖД в первый весенний день организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов России, сообщает компания. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:44
2022-03-01T13:44
2022-03-01T13:44
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. РЖД в первый весенний день организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов России, сообщает компания."Перевозки выполняются в полном объеме. В связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока в будние дни на 1 марта организовано около 2 600 дополнительных мест в поездах", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале холдинга.Начиная с 24 февраля РЖД добавили свыше 30 тысяч допмест в следующих с Юга составах.Уточняется, что цены на билеты фиксированные. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ржд, новости - туризм, туризм, пассажиры, туристы, продажа
РЖД организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах с Юга России
РЖД вывозит застрявших туристов и отдыхающих из городов Юга России
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. РЖД в первый весенний день организовали 2,6 тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов России, сообщает компания.
"Перевозки выполняются в полном объеме. В связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока в будние дни на 1 марта организовано около 2 600 дополнительных мест в поездах", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале холдинга.
Начиная с 24 февраля РЖД добавили свыше 30 тысяч допмест в следующих с Юга составах.
Уточняется, что цены на билеты фиксированные. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме.