Пушилин посетил освобожденное село Широкино и наградил военных ДНР
Глава ДНР Пушилин приехал в освобожденное село Широкино в Донбассе и наградил военных
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил в среду недавно освобожденное село Широкино в Донбассе и наградил военных ДНР.
Запись с награждением опубликована в Telegram-канале Пушилина.
"Товарищи военнослужащие, мы еще в пути к нашей победе, долгожданной победе. Вот восемь лет прошли, и мы к ней уверенно идем", - сказал он военным. По словам Пушилина, в Широкино были одни из самых серьезных позиций украинских войск, с которых они обстреливали населенные пункты республики. "А теперь Широкино - ДНР", - добавил он.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.