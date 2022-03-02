https://ria.ru/20220302/pushilin-1776134828.html

Пушилин посетил освобожденное село Широкино и наградил военных ДНР

Пушилин посетил освобожденное село Широкино и наградил военных ДНР - РИА Новости, 02.03.2022

Пушилин посетил освобожденное село Широкино и наградил военных ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил в среду недавно освобожденное село Широкино в Донбассе и наградил военных ДНР. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T20:43

2022-03-02T20:43

2022-03-02T20:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

россия

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772355352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4dcefe49330e445ebbfef2f51d8b7b8.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил в среду недавно освобожденное село Широкино в Донбассе и наградил военных ДНР.Запись с награждением опубликована в Telegram-канале Пушилина."Товарищи военнослужащие, мы еще в пути к нашей победе, долгожданной победе. Вот восемь лет прошли, и мы к ней уверенно идем", - сказал он военным. По словам Пушилина, в Широкино были одни из самых серьезных позиций украинских войск, с которых они обстреливали населенные пункты республики. "А теперь Широкино - ДНР", - добавил он.В свою очередь один из бойцов рассказал, что военных ДНР ждут мирные жители Мариуполя. "В Telegrame переписываются, говорят, мы вас ждем", - отметил он.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, украина