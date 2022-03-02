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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/pushilin-1776134828.html
Пушилин посетил освобожденное село Широкино и наградил военных ДНР
Пушилин посетил освобожденное село Широкино и наградил военных ДНР - РИА Новости, 02.03.2022
Пушилин посетил освобожденное село Широкино и наградил военных ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил в среду недавно освобожденное село Широкино в Донбассе и наградил военных ДНР. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:43
2022-03-02T20:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил в среду недавно освобожденное село Широкино в Донбассе и наградил военных ДНР.Запись с награждением опубликована в Telegram-канале Пушилина."Товарищи военнослужащие, мы еще в пути к нашей победе, долгожданной победе. Вот восемь лет прошли, и мы к ней уверенно идем", - сказал он военным. По словам Пушилина, в Широкино были одни из самых серьезных позиций украинских войск, с которых они обстреливали населенные пункты республики. "А теперь Широкино - ДНР", - добавил он.В свою очередь один из бойцов рассказал, что военных ДНР ждут мирные жители Мариуполя. "В Telegrame переписываются, говорят, мы вас ждем", - отметил он.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, украина
20:43 02.03.2022
 
Пушилин посетил освобожденное село Широкино и наградил военных ДНР

Глава ДНР Пушилин приехал в освобожденное село Широкино в Донбассе и наградил военных

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил в среду недавно освобожденное село Широкино в Донбассе и наградил военных ДНР.
Запись с награждением опубликована в Telegram-канале Пушилина.
"Товарищи военнослужащие, мы еще в пути к нашей победе, долгожданной победе. Вот восемь лет прошли, и мы к ней уверенно идем", - сказал он военным. По словам Пушилина, в Широкино были одни из самых серьезных позиций украинских войск, с которых они обстреливали населенные пункты республики. "А теперь Широкино - ДНР", - добавил он.
В свою очередь один из бойцов рассказал, что военных ДНР ждут мирные жители Мариуполя. "В Telegrame переписываются, говорят, мы вас ждем", - отметил он.
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В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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