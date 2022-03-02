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Правительство представило меры поддержки бизнеса
Правительство представило меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 02.03.2022
Правительство представило меры поддержки бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о мерах по поддержке бизнеса в условиях введенных Западом санкций. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:22
2022-03-02T17:07
экономика
россия
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о мерах по поддержке бизнеса в условиях введенных Западом санкций. По словам премьера, сейчас рассматривается проект закона, который даст правительству полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения, включая возможность оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном, но и на региональном уровне. Среди мер поддержки бизнеса предполагается:Некоторые меры касаются IT-сферы. Правительство намерено:Кроме того, правительство поддержало решение отменить НДС на драгоценные металлы с 1 марта. Таким образом, россиянам не придется платить налог в 20 процентов при приобретении золотого слитка в банке.Правительство следит за всеми важными для жителей страны вопросами. И будет своевременно реагировать, заключил Мишустин.Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Под новые ограничения попали Центробанк и несколько крупнейших кредитных организаций банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". США, ЕС и другие страны закрыли для России небо.Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но власти заранее подготовили план действий на этот случай и будут оказывать поддержку попавшему под ограничения бизнесу.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776017980.html
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экономика, россия, правительство рф, михаил мишустин
14:22 02.03.2022 (обновлено: 17:07 02.03.2022)
 
Правительство представило меры поддержки бизнеса

Премьер-министр России Мишустин рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дом правительства Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о мерах по поддержке бизнеса в условиях введенных Западом санкций.
"Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Мы вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период", — сказал он на заседании правительства.
По словам премьера, сейчас рассматривается проект закона, который даст правительству полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения, включая возможность оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном, но и на региональном уровне.
Среди мер поддержки бизнеса предполагается:
  • ввести мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей и малого, и среднего бизнеса начиная с 10 марта и до конца года;
  • продлить сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях;
  • запустить новый этап амнистии капитала: можно будет легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты — фьючерсные, опционные и другие контракты;
  • выделить пять миллиардов рублей на субсидирование кредитов, выданных сельхозпроизводителям;
  • направить более шести миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса.
Некоторые меры касаются IT-сферы. Правительство намерено:
  • освободить их на три года от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами;
  • предоставить сотрудникам IT-компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалистам в возрасте до 27 лет — получать отсрочку от призыва на военную службу;
  • распространить налоговые преференции на создателей приложений для мобильных устройств.
Кроме того, правительство поддержало решение отменить НДС на драгоценные металлы с 1 марта. Таким образом, россиянам не придется платить налог в 20 процентов при приобретении золотого слитка в банке.
Правительство следит за всеми важными для жителей страны вопросами. И будет своевременно реагировать, заключил Мишустин.
Московский Кремль и Большой Москворецкий мост - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:33
Россия не будет стрелять себе в ногу ответными санкциями, заявили в Кремле
Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Под новые ограничения попали Центробанк и несколько крупнейших кредитных организаций банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". США, ЕС и другие страны закрыли для России небо.
Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но власти заранее подготовили план действий на этот случай и будут оказывать поддержку попавшему под ограничения бизнесу.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Запад открыл против России второй фронт. Экономический
 
ЭкономикаРоссияПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
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