https://ria.ru/20220302/proverki-1776046079.html

Правительство представило меры поддержки бизнеса

Правительство представило меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 02.03.2022

Правительство представило меры поддержки бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о мерах по поддержке бизнеса в условиях введенных Западом санкций. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:22

2022-03-02T14:22

2022-03-02T17:07

экономика

россия

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о мерах по поддержке бизнеса в условиях введенных Западом санкций. По словам премьера, сейчас рассматривается проект закона, который даст правительству полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения, включая возможность оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном, но и на региональном уровне. Среди мер поддержки бизнеса предполагается:Некоторые меры касаются IT-сферы. Правительство намерено:Кроме того, правительство поддержало решение отменить НДС на драгоценные металлы с 1 марта. Таким образом, россиянам не придется платить налог в 20 процентов при приобретении золотого слитка в банке.Правительство следит за всеми важными для жителей страны вопросами. И будет своевременно реагировать, заключил Мишустин.Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Под новые ограничения попали Центробанк и несколько крупнейших кредитных организаций банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". США, ЕС и другие страны закрыли для России небо.Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но власти заранее подготовили план действий на этот случай и будут оказывать поддержку попавшему под ограничения бизнесу.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776017980.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, правительство рф, михаил мишустин