14:22 02.03.2022 (обновлено: 17:07 02.03.2022)
Правительство представило меры поддержки бизнеса
Премьер-министр России Мишустин рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о мерах по поддержке бизнеса в условиях введенных Западом санкций.
"Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Мы вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период", — сказал он на заседании правительства.
По словам премьера, сейчас рассматривается проект закона, который даст правительству полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения, включая возможность оперативно перераспределять бюджетные ассигнования не только на федеральном, но и на региональном уровне.
Среди мер поддержки бизнеса предполагается:
- —ввести мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей и малого, и среднего бизнеса начиная с 10 марта и до конца года;
- —продлить сроки уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях;
- —запустить новый этап амнистии капитала: можно будет легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты — фьючерсные, опционные и другие контракты;
- —выделить пять миллиардов рублей на субсидирование кредитов, выданных сельхозпроизводителям;
- —направить более шести миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса.
Некоторые меры касаются IT-сферы. Правительство намерено:
- —освободить их на три года от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами;
- —предоставить сотрудникам IT-компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалистам в возрасте до 27 лет — получать отсрочку от призыва на военную службу;
- —распространить налоговые преференции на создателей приложений для мобильных устройств.
Кроме того, правительство поддержало решение отменить НДС на драгоценные металлы с 1 марта. Таким образом, россиянам не придется платить налог в 20 процентов при приобретении золотого слитка в банке.
Правительство следит за всеми важными для жителей страны вопросами. И будет своевременно реагировать, заключил Мишустин.
Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Под новые ограничения попали Центробанк и несколько крупнейших кредитных организаций банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". США, ЕС и другие страны закрыли для России небо.
Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но власти заранее подготовили план действий на этот случай и будут оказывать поддержку попавшему под ограничения бизнесу.
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