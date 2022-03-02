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Пробки в Москве в среду могут достигнуть девяти баллов
Пробки в Москве в среду могут достигнуть девяти баллов - РИА Новости, 02.03.2022
Пробки в Москве в среду могут достигнуть девяти баллов
Вечером в среду в Москве ожидаются пробки в девять баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T07:49
2022-03-02T07:49
общество
москва
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вечером в среду в Москве ожидаются пробки в девять баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Для экономии времени в дептрансе рекомендуют пользоваться городским транспортом.
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общество, москва
07:49 02.03.2022
 
Пробки в Москве в среду могут достигнуть девяти баллов

Дептранс: пробки в Москве вечером в среду могут достигнуть девяти баллов

© РИА Новости / Григорий СысоевАвтомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве
Автомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Автомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вечером в среду в Москве ожидаются пробки в девять баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.

"Сегодня вечером ожидаем до девяти баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", — говорится в сообщении.

Для экономии времени в дептрансе рекомендуют пользоваться городским транспортом.
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