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Пробки в Москве в среду могут достигнуть девяти баллов
Пробки в Москве в среду могут достигнуть девяти баллов - РИА Новости, 02.03.2022
Пробки в Москве в среду могут достигнуть девяти баллов
Вечером в среду в Москве ожидаются пробки в девять баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T07:49
2022-03-02T07:49
2022-03-02T07:49
общество
москва
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вечером в среду в Москве ожидаются пробки в девять баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Для экономии времени в дептрансе рекомендуют пользоваться городским транспортом.
https://ria.ru/20220213/zatory-1772523146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
Пробки в Москве в среду могут достигнуть девяти баллов
Дептранс: пробки в Москве вечером в среду могут достигнуть девяти баллов