https://ria.ru/20220302/probki-1775965411.html

Пробки в Москве в среду могут достигнуть девяти баллов

Пробки в Москве в среду могут достигнуть девяти баллов - РИА Новости, 02.03.2022

Пробки в Москве в среду могут достигнуть девяти баллов

Вечером в среду в Москве ожидаются пробки в девять баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T07:49

2022-03-02T07:49

2022-03-02T07:49

общество

москва

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Вечером в среду в Москве ожидаются пробки в девять баллов, сообщает официальный Telegram-канал столичного дептранса.Для экономии времени в дептрансе рекомендуют пользоваться городским транспортом.

https://ria.ru/20220213/zatory-1772523146.html

москва

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2022

Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, москва