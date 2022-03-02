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В Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего

В Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего - РИА Новости, 02.03.2022

В Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего

Группа сенаторов и депутатов от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о присяге гражданского служащего, соответствующий документ опубликован в думской... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:31

2022-03-02T16:31

2022-03-02T16:31

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общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о присяге гражданского служащего, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе в среду.Как говорится в законопроекте, присяга гражданского служащего принимается один раз в торжественной обстановке, под государственным флагом РФ, порядок приведения к присяге устанавливается уполномоченными федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ.Также отмечается, что гражданский служащий, впервые поступивший на службу, клянется "уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать конституцию и законы Российской Федерации, быть честным и неподкупным, чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, достойно исполнять возложенные на него должностные обязанности, хранить государственную и служебную тайну, защищать свободу и независимость Российской Федерации и верно служить народу".Авторы инициативы подчеркнули в пояснительной записке, что в настоящее время принесение присяги предусмотрено при вступлении в должность для судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судей, генерального прокурора, а также лиц, впервые назначаемых на должность прокурора, уполномоченного по правам человека в РФ, военнослужащих, сотрудников Росгвардии, судебных приставов и лиц, приобретающих гражданство РФ.Планируется, что в случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20211224/gornyaki-1765328238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество