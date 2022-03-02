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В Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего
В Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего - РИА Новости, 02.03.2022
В Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего
Группа сенаторов и депутатов от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о присяге гражданского служащего, соответствующий документ опубликован в думской... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:31
2022-03-02T16:31
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о присяге гражданского служащего, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе в среду.Как говорится в законопроекте, присяга гражданского служащего принимается один раз в торжественной обстановке, под государственным флагом РФ, порядок приведения к присяге устанавливается уполномоченными федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ.Также отмечается, что гражданский служащий, впервые поступивший на службу, клянется "уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать конституцию и законы Российской Федерации, быть честным и неподкупным, чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, достойно исполнять возложенные на него должностные обязанности, хранить государственную и служебную тайну, защищать свободу и независимость Российской Федерации и верно служить народу".Авторы инициативы подчеркнули в пояснительной записке, что в настоящее время принесение присяги предусмотрено при вступлении в должность для судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судей, генерального прокурора, а также лиц, впервые назначаемых на должность прокурора, уполномоченного по правам человека в РФ, военнослужащих, сотрудников Росгвардии, судебных приставов и лиц, приобретающих гражданство РФ.Планируется, что в случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2023 года.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, общество
16:31 02.03.2022
 
В Госдуму внесли законопроект о присяге гражданского служащего

Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о присяге гражданского служащего

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о присяге гражданского служащего, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе в среду.
Как говорится в законопроекте, присяга гражданского служащего принимается один раз в торжественной обстановке, под государственным флагом РФ, порядок приведения к присяге устанавливается уполномоченными федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ.
Также отмечается, что гражданский служащий, впервые поступивший на службу, клянется "уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать конституцию и законы Российской Федерации, быть честным и неподкупным, чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, достойно исполнять возложенные на него должностные обязанности, хранить государственную и служебную тайну, защищать свободу и независимость Российской Федерации и верно служить народу".
Авторы инициативы подчеркнули в пояснительной записке, что в настоящее время принесение присяги предусмотрено при вступлении в должность для судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судей, генерального прокурора, а также лиц, впервые назначаемых на должность прокурора, уполномоченного по правам человека в РФ, военнослужащих, сотрудников Росгвардии, судебных приставов и лиц, приобретающих гражданство РФ.
Планируется, что в случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2023 года.
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