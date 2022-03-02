https://ria.ru/20220302/prigovor-1775985769.html

Кассационный суд в Москве проверит приговор американцу Риду

Кассационный суд в Москве проверит приговор американцу Риду - РИА Новости, 02.03.2022

Кассационный суд в Москве проверит приговор американцу Риду

Второй кассационный суд общей юрисдикции 12 апреля рассмотрит жалобу на приговор американскому студенту Тревору Риду, осуждённому на 9 лет за нападение на... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:33

2022-03-02T10:33

2022-03-02T10:33

происшествия

сша

москва

тревор рид

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции 12 апреля рассмотрит жалобу на приговор американскому студенту Тревору Риду, осуждённому на 9 лет за нападение на полицейских в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Динара Муслимова."Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 12 апреля", - сказала она.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина едва не попала в ДТП, отмечало обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.Мосгорсуд в июне 2021 года утвердил приговор, после чего Рида этапировали в колонию в Мордовии.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.

https://ria.ru/20220213/ssha-1772591541.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, сша, москва, тревор рид