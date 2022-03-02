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Белоусов заявил, что бизнес рассчитывает на консультации с правительством
Белоусов заявил, что бизнес рассчитывает на консультации с правительством - РИА Новости, 02.03.2022
Белоусов заявил, что бизнес рассчитывает на консультации с правительством
Кабмин и деловое сообщество объявили о начале серии консультаций по текущей ситуации в экономике: бизнес должен понимать, что делают власти, кабмину пригодится... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:37
2022-03-02T17:13
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
александр шохин
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кабмин и деловое сообщество объявили о начале серии консультаций по текущей ситуации в экономике: бизнес должен понимать, что делают власти, кабмину пригодится аналитический ресурс отечественных компаний.В среду пресс-служба кабмина РФ распространила комментарий первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина по итогам встречи зампреда правительства с членами бюро правления РСПП."Мы хотим иметь постоянный институт консультаций, причем я хочу это подчеркнуть, двусторонних консультаций. Бизнес должен понимать, что мы делаем, причем достаточно детально, и с другой стороны, мы конечно будем опираться и на аналитический ресурс бизнеса, и на их оценку развития ситуации - риски, перспективы и так далее", - сказал Белоусов, комментируя начало серии консультаций по текущей ситуации в экономике.Россия переживает непростые времена с точки зрения санкционного давления - Запад включил все, что только можно, чтобы усложнить работу российских компаний, заявил Андрей Белоусов.Комментарий чиновника был распространен по итогам встречи Белоусова с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Также стало известно о начале серии консультаций правительства с бизнесом."Во-первых, я, конечно, очень признателен РСПП, потому что коллеги всеми ресурсами сейчас… в этой сложной ситуации содействуют стабилизации. Мы это видим и очень ценим", - сказал Белоусов."Времена, конечно, очень трудные, коллеги оказались под ударом, и не только в плане персональных санкций, но и то, что сейчас… европейцы, американцы уже буквально включили все, что только можно, чтобы усложнить работу наших компаний, промышленных компаний в том числе, транспортных, энергетических и так далее. Но ситуация находится под полным контролем", - добавил он.Белоусов уверен, что российские власти и бизнес вместе пройдут текущие испытания достойно и выйдут из них только сильнее."Я уверен, что вместе мы эти испытания пройдем достойно и выйдем из них только сильнее", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20211223/vybrosy-1765041686.html
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экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, россия, андрей белоусов
16:37 02.03.2022 (обновлено: 17:13 02.03.2022)
 
Белоусов заявил, что бизнес рассчитывает на консультации с правительством

Белоусов заявил, что бизнес рассчитывает на постоянные консультации с правительством

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кабмин и деловое сообщество объявили о начале серии консультаций по текущей ситуации в экономике: бизнес должен понимать, что делают власти, кабмину пригодится аналитический ресурс отечественных компаний.
В среду пресс-служба кабмина РФ распространила комментарий первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина по итогам встречи зампреда правительства с членами бюро правления РСПП.
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"Мы хотим иметь постоянный институт консультаций, причем я хочу это подчеркнуть, двусторонних консультаций. Бизнес должен понимать, что мы делаем, причем достаточно детально, и с другой стороны, мы конечно будем опираться и на аналитический ресурс бизнеса, и на их оценку развития ситуации - риски, перспективы и так далее", - сказал Белоусов, комментируя начало серии консультаций по текущей ситуации в экономике.
Россия переживает непростые времена с точки зрения санкционного давления - Запад включил все, что только можно, чтобы усложнить работу российских компаний, заявил Андрей Белоусов.
Комментарий чиновника был распространен по итогам встречи Белоусова с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Также стало известно о начале серии консультаций правительства с бизнесом.
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"Во-первых, я, конечно, очень признателен РСПП, потому что коллеги всеми ресурсами сейчас… в этой сложной ситуации содействуют стабилизации. Мы это видим и очень ценим", - сказал Белоусов.
"Времена, конечно, очень трудные, коллеги оказались под ударом, и не только в плане персональных санкций, но и то, что сейчас… европейцы, американцы уже буквально включили все, что только можно, чтобы усложнить работу наших компаний, промышленных компаний в том числе, транспортных, энергетических и так далее. Но ситуация находится под полным контролем", - добавил он.
Белоусов уверен, что российские власти и бизнес вместе пройдут текущие испытания достойно и выйдут из них только сильнее.
"Я уверен, что вместе мы эти испытания пройдем достойно и выйдем из них только сильнее", - сказал Белоусов.
 
ЭкономикаРоссийский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинРоссияАндрей Белоусов
 
 
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