https://ria.ru/20220302/pravitelstvo-1776079949.html
Белоусов заявил, что бизнес рассчитывает на консультации с правительством
Белоусов заявил, что бизнес рассчитывает на консультации с правительством - РИА Новости, 02.03.2022
Белоусов заявил, что бизнес рассчитывает на консультации с правительством
Кабмин и деловое сообщество объявили о начале серии консультаций по текущей ситуации в экономике: бизнес должен понимать, что делают власти, кабмину пригодится... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:37
2022-03-02T16:37
2022-03-02T17:13
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
александр шохин
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кабмин и деловое сообщество объявили о начале серии консультаций по текущей ситуации в экономике: бизнес должен понимать, что делают власти, кабмину пригодится аналитический ресурс отечественных компаний.В среду пресс-служба кабмина РФ распространила комментарий первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина по итогам встречи зампреда правительства с членами бюро правления РСПП."Мы хотим иметь постоянный институт консультаций, причем я хочу это подчеркнуть, двусторонних консультаций. Бизнес должен понимать, что мы делаем, причем достаточно детально, и с другой стороны, мы конечно будем опираться и на аналитический ресурс бизнеса, и на их оценку развития ситуации - риски, перспективы и так далее", - сказал Белоусов, комментируя начало серии консультаций по текущей ситуации в экономике.Россия переживает непростые времена с точки зрения санкционного давления - Запад включил все, что только можно, чтобы усложнить работу российских компаний, заявил Андрей Белоусов.Комментарий чиновника был распространен по итогам встречи Белоусова с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Также стало известно о начале серии консультаций правительства с бизнесом."Во-первых, я, конечно, очень признателен РСПП, потому что коллеги всеми ресурсами сейчас… в этой сложной ситуации содействуют стабилизации. Мы это видим и очень ценим", - сказал Белоусов."Времена, конечно, очень трудные, коллеги оказались под ударом, и не только в плане персональных санкций, но и то, что сейчас… европейцы, американцы уже буквально включили все, что только можно, чтобы усложнить работу наших компаний, промышленных компаний в том числе, транспортных, энергетических и так далее. Но ситуация находится под полным контролем", - добавил он.Белоусов уверен, что российские власти и бизнес вместе пройдут текущие испытания достойно и выйдут из них только сильнее."Я уверен, что вместе мы эти испытания пройдем достойно и выйдем из них только сильнее", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20211223/vybrosy-1765041686.html
https://ria.ru/20220224/biznes-1774867855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, россия, андрей белоусов
16:37 02.03.2022 (обновлено: 17:13 02.03.2022)
Белоусов заявил, что бизнес рассчитывает на консультации с правительством
Белоусов заявил, что бизнес рассчитывает на постоянные консультации с правительством
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кабмин и деловое сообщество объявили о начале серии консультаций по текущей ситуации в экономике: бизнес должен понимать, что делают власти, кабмину пригодится аналитический ресурс отечественных компаний.
В среду пресс-служба кабмина РФ
распространила комментарий первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП
) Александра Шохина
по итогам встречи зампреда правительства с членами бюро правления РСПП.
"Мы хотим иметь постоянный институт консультаций, причем я хочу это подчеркнуть, двусторонних консультаций. Бизнес должен понимать, что мы делаем, причем достаточно детально, и с другой стороны, мы конечно будем опираться и на аналитический ресурс бизнеса, и на их оценку развития ситуации - риски, перспективы и так далее", - сказал Белоусов, комментируя начало серии консультаций по текущей ситуации в экономике.
Россия переживает непростые времена с точки зрения санкционного давления - Запад включил все, что только можно, чтобы усложнить работу российских компаний, заявил Андрей Белоусов.
Комментарий чиновника был распространен по итогам встречи Белоусова с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Также стало известно о начале серии консультаций правительства с бизнесом.
"Во-первых, я, конечно, очень признателен РСПП, потому что коллеги всеми ресурсами сейчас… в этой сложной ситуации содействуют стабилизации. Мы это видим и очень ценим", - сказал Белоусов.
"Времена, конечно, очень трудные, коллеги оказались под ударом, и не только в плане персональных санкций, но и то, что сейчас… европейцы, американцы уже буквально включили все, что только можно, чтобы усложнить работу наших компаний, промышленных компаний в том числе, транспортных, энергетических и так далее. Но ситуация находится под полным контролем", - добавил он.
Белоусов уверен, что российские власти и бизнес вместе пройдут текущие испытания достойно и выйдут из них только сильнее.
"Я уверен, что вместе мы эти испытания пройдем достойно и выйдем из них только сильнее", - сказал Белоусов.