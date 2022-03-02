https://ria.ru/20220302/pravitelstvo-1776079949.html

Белоусов заявил, что бизнес рассчитывает на консультации с правительством

Белоусов заявил, что бизнес рассчитывает на консультации с правительством - РИА Новости, 02.03.2022

Белоусов заявил, что бизнес рассчитывает на консультации с правительством

Кабмин и деловое сообщество объявили о начале серии консультаций по текущей ситуации в экономике: бизнес должен понимать, что делают власти, кабмину пригодится... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:37

2022-03-02T16:37

2022-03-02T17:13

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

александр шохин

россия

андрей белоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770258847_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d6cf6200156f524192fe22eaf73b24e.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кабмин и деловое сообщество объявили о начале серии консультаций по текущей ситуации в экономике: бизнес должен понимать, что делают власти, кабмину пригодится аналитический ресурс отечественных компаний.В среду пресс-служба кабмина РФ распространила комментарий первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина по итогам встречи зампреда правительства с членами бюро правления РСПП."Мы хотим иметь постоянный институт консультаций, причем я хочу это подчеркнуть, двусторонних консультаций. Бизнес должен понимать, что мы делаем, причем достаточно детально, и с другой стороны, мы конечно будем опираться и на аналитический ресурс бизнеса, и на их оценку развития ситуации - риски, перспективы и так далее", - сказал Белоусов, комментируя начало серии консультаций по текущей ситуации в экономике.Россия переживает непростые времена с точки зрения санкционного давления - Запад включил все, что только можно, чтобы усложнить работу российских компаний, заявил Андрей Белоусов.Комментарий чиновника был распространен по итогам встречи Белоусова с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Также стало известно о начале серии консультаций правительства с бизнесом."Во-первых, я, конечно, очень признателен РСПП, потому что коллеги всеми ресурсами сейчас… в этой сложной ситуации содействуют стабилизации. Мы это видим и очень ценим", - сказал Белоусов."Времена, конечно, очень трудные, коллеги оказались под ударом, и не только в плане персональных санкций, но и то, что сейчас… европейцы, американцы уже буквально включили все, что только можно, чтобы усложнить работу наших компаний, промышленных компаний в том числе, транспортных, энергетических и так далее. Но ситуация находится под полным контролем", - добавил он.Белоусов уверен, что российские власти и бизнес вместе пройдут текущие испытания достойно и выйдут из них только сильнее."Я уверен, что вместе мы эти испытания пройдем достойно и выйдем из них только сильнее", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20211223/vybrosy-1765041686.html

https://ria.ru/20220224/biznes-1774867855.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, россия, андрей белоусов