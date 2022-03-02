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Правительство получит право устанавливать порядок лицензирования лекарств
Правительство получит право устанавливать порядок лицензирования лекарств - РИА Новости, 02.03.2022
Правительство получит право устанавливать порядок лицензирования лекарств
Правительство РФ получит дополнительные полномочия, которые позволят принимать решения, в том числе, по лекарствам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:22
2022-03-02T14:40
общество
правительство рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ получит дополнительные полномочия, которые позволят принимать решения, в том числе, по лекарствам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство получит дополнительные полномочия, которые позволят быстрее принимать решения по лекарствам, по медицинским изделиям, причем по самому широкому кругу вопросов. Мы сможем вводить ограничения на вывоз медицинских изделий из нашей страны, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям", - сказал он на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции.Мишустин отметил, что еще одна мера направлена на стимулирование развития производства лекарств, у которых нет российских аналогов. Правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий.
https://ria.ru/20220301/lekarstva-1775845439.html
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общество, правительство рф, санкции в отношении россии
14:22 02.03.2022 (обновлено: 14:40 02.03.2022)
 
Правительство получит право устанавливать порядок лицензирования лекарств

Правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования лекарств

© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Depositphotos / Alexkalina
Лекарства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ получит дополнительные полномочия, которые позволят принимать решения, в том числе, по лекарствам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство получит дополнительные полномочия, которые позволят быстрее принимать решения по лекарствам, по медицинским изделиям, причем по самому широкому кругу вопросов. Мы сможем вводить ограничения на вывоз медицинских изделий из нашей страны, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям", - сказал он на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции.
Мишустин отметил, что еще одна мера направлена на стимулирование развития производства лекарств, у которых нет российских аналогов. Правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий.
Покупательница в аптеке Новосибирская аптечная сеть на Красном проспекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:08
В России не будет резких скачков цен на лекарства, заявили в Госдуме
 
ОбществоПравительство РФСанкции в отношении России
 
 
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