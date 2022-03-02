https://ria.ru/20220302/pravitelstvo-1776045985.html

Правительство получит право устанавливать порядок лицензирования лекарств

Правительство получит право устанавливать порядок лицензирования лекарств - РИА Новости, 02.03.2022

Правительство получит право устанавливать порядок лицензирования лекарств

Правительство РФ получит дополнительные полномочия, которые позволят принимать решения, в том числе, по лекарствам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:22

2022-03-02T14:22

2022-03-02T14:40

общество

правительство рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ получит дополнительные полномочия, которые позволят принимать решения, в том числе, по лекарствам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство получит дополнительные полномочия, которые позволят быстрее принимать решения по лекарствам, по медицинским изделиям, причем по самому широкому кругу вопросов. Мы сможем вводить ограничения на вывоз медицинских изделий из нашей страны, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям", - сказал он на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции.Мишустин отметил, что еще одна мера направлена на стимулирование развития производства лекарств, у которых нет российских аналогов. Правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий.

https://ria.ru/20220301/lekarstva-1775845439.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, правительство рф, санкции в отношении россии