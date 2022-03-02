https://ria.ru/20220302/pravitelstvo-1776045985.html
Правительство получит право устанавливать порядок лицензирования лекарств
Правительство получит право устанавливать порядок лицензирования лекарств - РИА Новости, 02.03.2022
Правительство получит право устанавливать порядок лицензирования лекарств
Правительство РФ получит дополнительные полномочия, которые позволят принимать решения, в том числе, по лекарствам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:22
2022-03-02T14:22
2022-03-02T14:40
общество
правительство рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство РФ получит дополнительные полномочия, которые позволят принимать решения, в том числе, по лекарствам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство получит дополнительные полномочия, которые позволят быстрее принимать решения по лекарствам, по медицинским изделиям, причем по самому широкому кругу вопросов. Мы сможем вводить ограничения на вывоз медицинских изделий из нашей страны, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям", - сказал он на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции.Мишустин отметил, что еще одна мера направлена на стимулирование развития производства лекарств, у которых нет российских аналогов. Правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтов, а также деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий.
https://ria.ru/20220301/lekarstva-1775845439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, правительство рф, санкции в отношении россии
14:22 02.03.2022 (обновлено: 14:40 02.03.2022)
Правительство получит право устанавливать порядок лицензирования лекарств
Правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования лекарств