https://ria.ru/20220302/potok-1776080805.html

МИД заявил о праве инвесторов "Северного потока — 2" подать иск против ФРГ

МИД заявил о праве инвесторов "Северного потока — 2" подать иск против ФРГ - РИА Новости, 02.03.2022

МИД заявил о праве инвесторов "Северного потока — 2" подать иск против ФРГ

Инвесторы "Северного потока 2" имеют право подать иск против официального Берлина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:39

2022-03-02T16:39

2022-03-02T16:58

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

северный поток — 2

германия

маттиас варниг

владимир путин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Инвесторы "Северного потока 2" имеют право подать иск против официального Берлина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ответственность за последствия этих нелегитимных действий, ставящих под вопрос репутацию ФРГ как надежного внешнеэкономического партнера, лежит полностью на германской стороне. У инвесторов проекта в этой связи возникает неотъемлемое право на подачу исков против официального Берлина в международные арбитражные инстанции на предмет получения компенсации", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.Методы Берлина при принятии решения об остановке сертификации "Северного потока 2" циничны, заявили в среду в российском МИД."Как теперь становится очевидно, власти ФРГ проявляли непоследовательность и, оказавшись под давлением, поддались соблазну использовать проект в качестве рычага давления на Россию, демонстрируя тем самым неспособность к разделению политики и экономики. В действительности же реализация проекта сдерживалась то распространением на него обновленной постфактум газовой директивы ЕС, то приостановкой сертификации", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой.Она подчеркнула, что введенный 22 февраля "прямой запрет по политическим мотивам на сертификацию "Северного потока-2" ­­­– логическая кульминация упомянутой доктрины приоритета политики над экономикой в контексте его реализации"."При этом в Берлине цинично воспользовались недостойным трюкачеством в виде отзыва – опять же постфактум – заключения упомянутого министерства об отсутствии угроз энергобезопасности ФРГ в связи со строительством газопровода, оформленного в октябре 2021 г. еще при прежнем правительстве Германии. Это делает невозможным его сертификацию и, соответственно, ввод в эксплуатацию", - подчеркнули в МИД РФ.Москва считает неприемлемым с точки зрения норм международного коммерческого права решение ФРГ о прекращении сертификации "Северного потока 2", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Считаем неприемлемым и недостойным с точки зрения норм международного коммерческого права решение германских властей о прекращении процесса сертификации газопровода "Северный поток 2", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД."Полагаем, что имеем дело с классическим прецедентом использования коммерческого проекта в качестве политического оружия против нас, в чем так любят обвинять Москву коллективный Запад в целом и официальный Берлин в частности. Упомянутое указание германскому регулятору дано по линии профильного министерства экономики и защиты климата ФРГ, в котором еще недавно говорили о проекте как о чисто экономической инициативе частных инвесторов. Да и сам канцлер Германии Олаф Шольц, по прямому указанию которого предприняты упомянутые действия, убежденно заверял ранее, что процесс сертификации СП-2 носит исключительно нормативный характер и никак не может быть связан с политической конъюнктурой", - добавила представитель МИД.Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Страны ЕС, США и Канада сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый. Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.

https://ria.ru/20220302/gazoprovod-1776019136.html

https://ria.ru/20220301/omv-1775940728.html

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2022-03-02T16:39 true PT2M30S

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Ольга Маркова

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