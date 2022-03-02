https://ria.ru/20220302/potok-1776079625.html

В МИД рассказали о последствиях отказа Германии от "Северного потока — 2"

В МИД рассказали о последствиях отказа Германии от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 02.03.2022

В МИД рассказали о последствиях отказа Германии от "Северного потока — 2"

Решение ФРГ остановить процесс сертификации "Северного потока 2" обернется необратимым ущербом для отношений Москвы и Берлина, заявила официальный представитель РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:35

2022-03-02T16:35

2022-03-02T16:51

берлин (город)

москва

россия

в мире

северный поток — 2

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

маттиас варниг

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ec5e311188de26e7bed6c9f82dd800e3.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Решение ФРГ остановить процесс сертификации "Северного потока 2" обернется необратимым ущербом для отношений Москвы и Берлина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В этой связи хотели бы заявить, что решение Берлина об остановке проекта обернется необратимым ущербом для российско-германских отношений, которые и так являются в последние годы не по нашей вине далеко не безоблачными", - говорится в комментарии на сайте МИД.Следствием отказа Берлина от газопровода "Северный поток 2" станет стремительный рост цен на газ в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Помимо взаимной выгоды новый маршрут призван содействовать диверсификации газоснабжения и стать стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе. Судя по всему, в обозримой перспективе этого не произойдёт, поскольку проект стал заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами. Неизбежным последствием отказа от СП-2 станет, как мы уже видим, стремительный рост цены на газ на европейском рынке", - говорится в комментарии Захаровой на портале МИД.Позиция России по энергосотрудничеству с ФРГ не поменялась после решения Берлина остановить сертификацию "Северного потока 2", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."На этом фоне наша позиция в отношении энергетического сотрудничества с ФРГ и в целом с Европой остается неизменной. Россия постоянно подчеркивала, что СП-2 это сугубо экономический, коммерческий проект, который реализовывался в строгом соответствии с нормами международного права, нормативными актами Евросоюза, законодательством соответствующих прибрежных государств. Своевременный ввод в эксплуатацию этого газопровода отвечал бы интересам как России, так и Европы", - говорится в комментарии, опубликованном на портале МИД.Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый. Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.

https://ria.ru/20220302/gazoprovod-1776019136.html

https://ria.ru/20220301/omv-1775940728.html

берлин (город)

москва

россия

балтийское море

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2022-03-02T16:35 true PT2M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

берлин (город), москва, россия, в мире, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), маттиас варниг, мария захарова, владимир путин, балтийское море, луганская народная республика, газпром, министерство финансов сша, uniper