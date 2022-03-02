19:50 02.03.2022 (обновлено: 07:01 03.03.2022)
Минобороны: в ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих
Минобороны: 498 военнослужащих России погибли при спецоперации на Украине, 1597 — ранены
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, ВС РФ - 498, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", - сказал генерал журналистам.
"К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения", - добавил Конашенков.
"Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация", - сказал генерал.
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