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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Минобороны: в ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих
Минобороны: в ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих - РИА Новости, 03.03.2022
Минобороны: в ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих
Потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, ВС РФ - 498, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-02T19:50
2022-03-03T07:01
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, ВС РФ - 498, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", - сказал генерал журналистам."К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения", - добавил Конашенков."Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация", - сказал генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина, в мире, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
19:50 02.03.2022 (обновлено: 07:01 03.03.2022)
 
Минобороны: в ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих

Минобороны: 498 военнослужащих России погибли при спецоперации на Украине, 1597 — ранены

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, ВС РФ - 498, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", - сказал генерал журналистам.
"К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения", - добавил Конашенков.
"Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация", - сказал генерал.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФ
 
 
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