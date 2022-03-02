https://ria.ru/20220302/poteri-1776126494.html

Минобороны: в ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих

Минобороны: в ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих - РИА Новости, 03.03.2022

Минобороны: в ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих

Потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, ВС РФ - 498, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-02T19:50

2022-03-02T19:50

2022-03-03T07:01

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Потери военнослужащих и националистов Украины с начала спецоперации российских войск составили 2870 человек, ВС РФ - 498, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека", - сказал генерал журналистам."К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения", - добавил Конашенков."Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки - это целенаправленная дезинформация", - сказал генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, в мире, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф