https://ria.ru/20220302/posol-1776147082.html
МИД опроверг сообщения о высылке посла США
МИД опроверг сообщения о высылке посла США - РИА Новости, 02.03.2022
МИД опроверг сообщения о высылке посла США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившиеся сообщения о высылке американского посла, заявила, что российская сторона только... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:39
2022-03-02T22:39
2022-03-02T22:39
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившиеся сообщения о высылке американского посла, заявила, что российская сторона только вырабатывает ответ.Ранее телеканал "Аль-Джазира" указывал, что якобы "Россия заявила, что высылает посла США" в ответ "на депортацию российских дипломатов".Отвечая на вопрос РИА Новости о публикации, Захарова сообщила журналистам, что "мы пока только вырабатываем ответные меры".В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик затем заявил, что США высылают также российского сотрудника секретариата организации. МИД РФ пообещал ответ на высылку и призвал Вашингтон проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию.
https://ria.ru/20220301/mid-1775827992.html
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в мире, сша, россия, оон, мария захарова
МИД опроверг сообщения о высылке посла США
Представитель МИД Захарова опровергла сообщения о высылке посла США Салливана из России