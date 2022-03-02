Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/posol-1776067982.html
МИД Болгарии вызвал российского посла
МИД Болгарии вызвал российского посла - РИА Новости, 02.03.2022
МИД Болгарии вызвал российского посла
МИД Болгарии вызвал посла РФ в Софии, скорее всего, чтобы сообщить об объявлении персоной нон грата российского дипломата, которого обвиняют в шпионаже,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:45
2022-03-02T15:49
в мире
болгария
россия
софия (город)
мид болгарии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730490601_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_b09f4431b4789d6ffcb1a26957fabdcd.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МИД Болгарии вызвал посла РФ в Софии, скорее всего, чтобы сообщить об объявлении персоной нон грата российского дипломата, которого обвиняют в шпионаже, сообщили РИА Новости в посольстве."МИД Болгарии вызвал посла РФ в Софии. Скорее всего, чтобы сообщить об объявлении персоной нон грата российского дипломата", - сказали в дипмиссии.Ранее прокуратура заявила, что, как было установлено в ходе расследования, гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Республики Болгария нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями.
https://ria.ru/20220301/rt-1775890350.html
болгария
россия
софия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730490601_619:219:3058:2048_1920x0_80_0_0_bc2f5a183bdbbede9fd6fb402d10144c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, россия, софия (город), мид болгарии
15:45 02.03.2022 (обновлено: 15:49 02.03.2022)
 
МИД Болгарии вызвал российского посла

МИД Болгарии вызвал российского посла после обвинения россиянина в шпионаже

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МИД Болгарии вызвал посла РФ в Софии, скорее всего, чтобы сообщить об объявлении персоной нон грата российского дипломата, которого обвиняют в шпионаже, сообщили РИА Новости в посольстве.
"МИД Болгарии вызвал посла РФ в Софии. Скорее всего, чтобы сообщить об объявлении персоной нон грата российского дипломата", - сказали в дипмиссии.
Ранее прокуратура заявила, что, как было установлено в ходе расследования, гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Республики Болгария нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями.
Логотип RT - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:47Медиавойны
Болгария приостановила вещание RT и Sputnik в стране
 
В миреБолгарияРоссияСофия (город)МИД Болгарии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала