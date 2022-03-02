https://ria.ru/20220302/posol-1776067982.html
МИД Болгарии вызвал российского посла
МИД Болгарии вызвал российского посла - РИА Новости, 02.03.2022
МИД Болгарии вызвал российского посла
МИД Болгарии вызвал посла РФ в Софии, скорее всего, чтобы сообщить об объявлении персоной нон грата российского дипломата, которого обвиняют в шпионаже,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:45
2022-03-02T15:45
2022-03-02T15:49
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МИД Болгарии вызвал посла РФ в Софии, скорее всего, чтобы сообщить об объявлении персоной нон грата российского дипломата, которого обвиняют в шпионаже, сообщили РИА Новости в посольстве."МИД Болгарии вызвал посла РФ в Софии. Скорее всего, чтобы сообщить об объявлении персоной нон грата российского дипломата", - сказали в дипмиссии.Ранее прокуратура заявила, что, как было установлено в ходе расследования, гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Республики Болгария нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия, софия (город), мид болгарии
15:45 02.03.2022 (обновлено: 15:49 02.03.2022)
МИД Болгарии вызвал российского посла
МИД Болгарии вызвал российского посла после обвинения россиянина в шпионаже