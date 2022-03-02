https://ria.ru/20220302/posol-1776067982.html

МИД Болгарии вызвал российского посла

МИД Болгарии вызвал российского посла - РИА Новости, 02.03.2022

МИД Болгарии вызвал российского посла

МИД Болгарии вызвал посла РФ в Софии, скорее всего, чтобы сообщить об объявлении персоной нон грата российского дипломата, которого обвиняют в шпионаже,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:45

2022-03-02T15:45

2022-03-02T15:49

в мире

болгария

россия

софия (город)

мид болгарии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730490601_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_b09f4431b4789d6ffcb1a26957fabdcd.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. МИД Болгарии вызвал посла РФ в Софии, скорее всего, чтобы сообщить об объявлении персоной нон грата российского дипломата, которого обвиняют в шпионаже, сообщили РИА Новости в посольстве."МИД Болгарии вызвал посла РФ в Софии. Скорее всего, чтобы сообщить об объявлении персоной нон грата российского дипломата", - сказали в дипмиссии.Ранее прокуратура заявила, что, как было установлено в ходе расследования, гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Республики Болгария нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями.

https://ria.ru/20220301/rt-1775890350.html

болгария

россия

софия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, болгария, россия, софия (город), мид болгарии