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Российское посольство в Лондоне работает в обычном режиме

Российское посольство в Лондоне работает в обычном режиме - РИА Новости, 02.03.2022

Российское посольство в Лондоне работает в обычном режиме

Диппредставительство РФ в Лондоне работает в прежнем режиме, ведет консульский прием, заявил посол РФ в британской столице Андрей Келин. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:19

2022-03-02T14:19

2022-03-02T14:19

политика

россия

великобритания

андрей келин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Диппредставительство РФ в Лондоне работает в прежнем режиме, ведет консульский прием, заявил посол РФ в британской столице Андрей Келин."Мы работаем в прежнем режиме, мы ничего не отменяем, ведется консульский прием", - сказал он в эфире канала "Россия 24".

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, великобритания, андрей келин