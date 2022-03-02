https://ria.ru/20220302/posol-1776045415.html
Российское посольство в Лондоне работает в обычном режиме
Российское посольство в Лондоне работает в обычном режиме - РИА Новости, 02.03.2022
Российское посольство в Лондоне работает в обычном режиме
Диппредставительство РФ в Лондоне работает в прежнем режиме, ведет консульский прием, заявил посол РФ в британской столице Андрей Келин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:19
2022-03-02T14:19
2022-03-02T14:19
политика
россия
великобритания
андрей келин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Диппредставительство РФ в Лондоне работает в прежнем режиме, ведет консульский прием, заявил посол РФ в британской столице Андрей Келин."Мы работаем в прежнем режиме, мы ничего не отменяем, ведется консульский прием", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:2:1512:1136_1920x0_80_0_0_5a365799bf0aacfe394944dc8704a3e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, великобритания, андрей келин
Российское посольство в Лондоне работает в обычном режиме
Посол в Лондоне Келин: дипломаты работают в прежнем режиме, ведут консульский прием