https://ria.ru/20220302/posol-1776042682.html
Британские власти отменили выступление российского посла в парламенте
Британские власти отменили выступление российского посла в парламенте - РИА Новости, 02.03.2022
Британские власти отменили выступление российского посла в парламенте
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания отменила его выступление в парламенте. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:07
2022-03-02T14:07
2022-03-02T14:16
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания отменила его выступление в парламенте."Я вчера должен был выступать в парламенте, это отменили. В пятницу должен был выступать в школе экономики в Лондоне, это тоже отменили", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
https://ria.ru/20220301/mid-1775827992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, андрей келин, россия, лондон
14:07 02.03.2022 (обновлено: 14:16 02.03.2022)
Британские власти отменили выступление российского посла в парламенте
Власти Великобритании отменили выступление российского посла Келина в парламенте