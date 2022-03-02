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Британские власти отменили выступление российского посла в парламенте
Британские власти отменили выступление российского посла в парламенте - РИА Новости, 02.03.2022
Британские власти отменили выступление российского посла в парламенте
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания отменила его выступление в парламенте. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:07
2022-03-02T14:16
в мире
великобритания
андрей келин
россия
лондон
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания отменила его выступление в парламенте."Я вчера должен был выступать в парламенте, это отменили. В пятницу должен был выступать в школе экономики в Лондоне, это тоже отменили", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
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в мире, великобритания, андрей келин, россия, лондон
14:07 02.03.2022 (обновлено: 14:16 02.03.2022)
 
Британские власти отменили выступление российского посла в парламенте

Власти Великобритании отменили выступление российского посла Келина в парламенте

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания отменила его выступление в парламенте.
"Я вчера должен был выступать в парламенте, это отменили. В пятницу должен был выступать в школе экономики в Лондоне, это тоже отменили", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Захарова назвала дипломатов, бойкотировавших выступление Лаврова, ханжами
 
В миреВеликобританияАндрей КелинРоссияЛондон
 
 
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