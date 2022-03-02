https://ria.ru/20220302/posol-1776042682.html

Британские власти отменили выступление российского посла в парламенте

Британские власти отменили выступление российского посла в парламенте - РИА Новости, 02.03.2022

Британские власти отменили выступление российского посла в парламенте

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания отменила его выступление в парламенте. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:07

2022-03-02T14:07

2022-03-02T14:16

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андрей келин

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания отменила его выступление в парламенте."Я вчера должен был выступать в парламенте, это отменили. В пятницу должен был выступать в школе экономики в Лондоне, это тоже отменили", - сказал он в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20220301/mid-1775827992.html

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лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, великобритания, андрей келин, россия, лондон