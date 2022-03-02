https://ria.ru/20220302/poslanie-1776024270.html

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 02.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Четких дат послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию нет, оно состоится, но сдвигается чуть-чуть вправо, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:51

2022-03-02T12:51

2022-03-02T12:51

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Четких дат послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию нет, оно состоится, но сдвигается чуть-чуть вправо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как вы знаете, мы никакие даты точно не объявляли. Понятно, что оно чуть-чуть сдвигается вправо, но четких дат, собственно, и не определялось. Но, безусловно, оно состоится", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, состоится ли послание президента Федеральному собранию, известна ли дата.Он отметил, что о сроках дополнительно проинформирует.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, дмитрий песков