https://ria.ru/20220302/port-1776073795.html

Страны Балтии могут запретить заход российских судов в их порты

Страны Балтии могут запретить заход российских судов в их порты - РИА Новости, 02.03.2022

Страны Балтии могут запретить заход российских судов в их порты

Литва, Латвия и Эстония могут запретить заход российских судов в их порты, не дожидаясь решения Евросоюза по этому вопросу, заявила премьер-министр Литвы... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:10

2022-03-02T16:10

2022-03-02T16:32

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Литва, Латвия и Эстония могут запретить заход российских судов в их порты, не дожидаясь решения Евросоюза по этому вопросу, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните."Известно, что Еврокомиссия готовит проект европейского решения, если европейское решение будет принято быстро, тогда национального решения не понадобится. Если из-за него будут большие дискуссии, то мы, договорившись с соседями, как было в случае с авиацией, предложим принять это решение быстрее. Мы в принципе его согласовали", - заявила Шимоните на пресс-конференции, трансляция которой велась на портале LRT, в ответ на вопрос о закрытии литовских портов для российских кораблей.Киев в среду требовал запретить морское сообщение с портами РФ и обслуживание российских судов в иностранных портах. Украина направила почти 50 обращений в адрес ведущих морских держав и ассоциаций мира с информацией "про вторжение РФ на Украину и фактами грубого нарушения ею международного морского права".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775953637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, литва, латвия, эстония