https://ria.ru/20220302/port-1775956177.html

Украина требует запретить морское сообщение с российскими портами

Украина требует запретить морское сообщение с российскими портами - РИА Новости, 02.03.2022

Украина требует запретить морское сообщение с российскими портами

Украина требует запретить морское сообщение с портами РФ и обслуживание российских судов в иностранных портах, заявило министерство инфраструктуры. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T02:19

2022-03-02T02:19

2022-03-02T02:19

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина требует запретить морское сообщение с портами РФ и обслуживание российских судов в иностранных портах, заявило министерство инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, россия, украина