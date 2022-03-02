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Украина требует запретить морское сообщение с российскими портами
Украина требует запретить морское сообщение с российскими портами - РИА Новости, 02.03.2022
Украина требует запретить морское сообщение с российскими портами
Украина требует запретить морское сообщение с портами РФ и обслуживание российских судов в иностранных портах, заявило министерство инфраструктуры. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T02:19
2022-03-02T02:19
в мире
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украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина требует запретить морское сообщение с портами РФ и обслуживание российских судов в иностранных портах, заявило министерство инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, украина
02:19 02.03.2022
 
Украина требует запретить морское сообщение с российскими портами

Министерство инфраструктуры Украины: Киев требует запретить морское сообщение с портами РФ

© Fotolia / Valerijs KostreckisПорт
Порт - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Fotolia / Valerijs Kostreckis
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Украина требует запретить морское сообщение с портами РФ и обслуживание российских судов в иностранных портах, заявило министерство инфраструктуры.
"Украина направила почти 50 обращений в адрес ведущих морских держав и ассоциаций мира с информацией про вторжение Российской Федерации на Украину и фактами грубого нарушения ею международного морского права. Мы требуем прекратить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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