https://ria.ru/20220302/pomosch-1776140207.html

Глава офиса Зеленского пожаловался, что помощи Запада не хватает

Глава офиса Зеленского пожаловался, что помощи Запада не хватает - РИА Новости, 02.03.2022

Глава офиса Зеленского пожаловался, что помощи Запада не хватает

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете New York Times пожаловался, что помощи Запада не хватает, нужно больше. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:29

2022-03-02T21:29

2022-03-02T21:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете New York Times пожаловался, что помощи Запада не хватает, нужно больше."Мы благодарны нашим американским и европейским друзьям, демократиям по всему миру, включая Австралию и Японию, за их быстрые решения помочь нам, за санкции против российской экономики, за вооружения и боевую технику ... Но этого недостаточно. Нам нужно больше, и, пожалуйста, прекратите говорить нам, что военная помощь в пути", - заявил Ермак.В Киеве признают, что закрытие неба над Украиной может привести к эскалации и прямому конфликту НАТО с РФ, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Мы призываем Запад ввести бесполетную зону над Украиной. Мы признаем, что это будет серьезной эскалацией в войне и может привести к прямому конфликту между НАТО и Россией. Но мы твердо верим, что Россия не остановится только на Украине, что в любом случае потенциально может втянуть НАТО в этот конфликт", - написал Ермак в своей статье для газеты New York Times.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, владимир зеленский, россия