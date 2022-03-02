21:29 02.03.2022 (обновлено: 21:34 02.03.2022)
Глава офиса Зеленского пожаловался, что помощи Запада не хватает
Глава офиса Зеленского Ермак пожаловался, что помощи Запада не хватает: нам нужно больше
Флаг Украины
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете New York Times пожаловался, что помощи Запада не хватает, нужно больше.
"Мы благодарны нашим американским и европейским друзьям, демократиям по всему миру, включая Австралию и Японию, за их быстрые решения помочь нам, за санкции против российской экономики, за вооружения и боевую технику ... Но этого недостаточно. Нам нужно больше, и, пожалуйста, прекратите говорить нам, что военная помощь в пути", - заявил Ермак.
В Киеве признают, что закрытие неба над Украиной может привести к эскалации и прямому конфликту НАТО с РФ, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Мы призываем Запад ввести бесполетную зону над Украиной. Мы признаем, что это будет серьезной эскалацией в войне и может привести к прямому конфликту между НАТО и Россией. Но мы твердо верим, что Россия не остановится только на Украине, что в любом случае потенциально может втянуть НАТО в этот конфликт", - написал Ермак в своей статье для газеты New York Times.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.