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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Глава офиса Зеленского пожаловался, что помощи Запада не хватает
Глава офиса Зеленского пожаловался, что помощи Запада не хватает - РИА Новости, 02.03.2022
Глава офиса Зеленского пожаловался, что помощи Запада не хватает
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете New York Times пожаловался, что помощи Запада не хватает, нужно больше. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:29
2022-03-02T21:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете New York Times пожаловался, что помощи Запада не хватает, нужно больше."Мы благодарны нашим американским и европейским друзьям, демократиям по всему миру, включая Австралию и Японию, за их быстрые решения помочь нам, за санкции против российской экономики, за вооружения и боевую технику ... Но этого недостаточно. Нам нужно больше, и, пожалуйста, прекратите говорить нам, что военная помощь в пути", - заявил Ермак.В Киеве признают, что закрытие неба над Украиной может привести к эскалации и прямому конфликту НАТО с РФ, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Мы призываем Запад ввести бесполетную зону над Украиной. Мы признаем, что это будет серьезной эскалацией в войне и может привести к прямому конфликту между НАТО и Россией. Но мы твердо верим, что Россия не остановится только на Украине, что в любом случае потенциально может втянуть НАТО в этот конфликт", - написал Ермак в своей статье для газеты New York Times.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия
21:29 02.03.2022 (обновлено: 21:34 02.03.2022)
 
Глава офиса Зеленского пожаловался, что помощи Запада не хватает

Глава офиса Зеленского Ермак пожаловался, что помощи Запада не хватает: нам нужно больше

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете New York Times пожаловался, что помощи Запада не хватает, нужно больше.
"Мы благодарны нашим американским и европейским друзьям, демократиям по всему миру, включая Австралию и Японию, за их быстрые решения помочь нам, за санкции против российской экономики, за вооружения и боевую технику ... Но этого недостаточно. Нам нужно больше, и, пожалуйста, прекратите говорить нам, что военная помощь в пути", - заявил Ермак.
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Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии
В Киеве признают, что закрытие неба над Украиной может привести к эскалации и прямому конфликту НАТО с РФ, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Мы призываем Запад ввести бесполетную зону над Украиной. Мы признаем, что это будет серьезной эскалацией в войне и может привести к прямому конфликту между НАТО и Россией. Но мы твердо верим, что Россия не остановится только на Украине, что в любом случае потенциально может втянуть НАТО в этот конфликт", - написал Ермак в своей статье для газеты New York Times.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
 
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