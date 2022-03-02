https://ria.ru/20220302/pomosch-1776136568.html

ЕС выделит 600 миллионов евро Украине

ЕС выделит 600 миллионов евро Украине - РИА Новости, 02.03.2022

ЕС выделит 600 миллионов евро Украине

Евросоюз выделит 600 миллионов евро из макрофинансовой помощи Украине 15 марта, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:00

2022-03-02T21:00

2022-03-02T21:00

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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз выделит 600 миллионов евро из макрофинансовой помощи Украине 15 марта, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."600 миллионов евро будет выделено через несколько дней, 15 марта", - сказал он о пакете помощи на 1,2 миллиарда евро.Ранее ЕС одобрил новую макрофинансовую помощь стране на эту сумму, предполагалось, что первый транш, составит 600 миллионов евро.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776134381.html

https://ria.ru/20220302/rezolyutsiya-1776128858.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, европа, россия