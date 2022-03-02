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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/pomosch-1776136568.html
ЕС выделит 600 миллионов евро Украине
ЕС выделит 600 миллионов евро Украине - РИА Новости, 02.03.2022
ЕС выделит 600 миллионов евро Украине
Евросоюз выделит 600 миллионов евро из макрофинансовой помощи Украине 15 марта, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:00
2022-03-02T21:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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европа
россия
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз выделит 600 миллионов евро из макрофинансовой помощи Украине 15 марта, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."600 миллионов евро будет выделено через несколько дней, 15 марта", - сказал он о пакете помощи на 1,2 миллиарда евро.Ранее ЕС одобрил новую макрофинансовую помощь стране на эту сумму, предполагалось, что первый транш, составит 600 миллионов евро.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776134381.html
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в мире, украина, европа, россия
21:00 02.03.2022
 
ЕС выделит 600 миллионов евро Украине

ЕС выделит в середине марта 600 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз выделит 600 миллионов евро из макрофинансовой помощи Украине 15 марта, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"600 миллионов евро будет выделено через несколько дней, 15 марта", - сказал он о пакете помощи на 1,2 миллиарда евро.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС решил работать над новыми мерами, чтобы повысить эффективность санкций
Ранее ЕС одобрил новую макрофинансовую помощь стране на эту сумму, предполагалось, что первый транш, составит 600 миллионов евро.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ГА ООН потребовала от России прекратить операцию на Украине
 
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