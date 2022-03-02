https://ria.ru/20220302/pomosch-1776136568.html
ЕС выделит 600 миллионов евро Украине
ЕС выделит 600 миллионов евро Украине - РИА Новости, 02.03.2022
ЕС выделит 600 миллионов евро Украине
Евросоюз выделит 600 миллионов евро из макрофинансовой помощи Украине 15 марта, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T21:00
2022-03-02T21:00
2022-03-02T21:00
обострение ситуации в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Евросоюз выделит 600 миллионов евро из макрофинансовой помощи Украине 15 марта, сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."600 миллионов евро будет выделено через несколько дней, 15 марта", - сказал он о пакете помощи на 1,2 миллиарда евро.Ранее ЕС одобрил новую макрофинансовую помощь стране на эту сумму, предполагалось, что первый транш, составит 600 миллионов евро.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776134381.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, россия
ЕС выделит 600 миллионов евро Украине
ЕС выделит в середине марта 600 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине