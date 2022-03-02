https://ria.ru/20220302/pomosch-1776045890.html

Мишустин призвал помочь россиянам пройти через непростой период

Мишустин призвал помочь россиянам пройти через непростой период - РИА Новости, 02.03.2022

Мишустин призвал помочь россиянам пройти через непростой период

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нужно помочь российским гражданам пройти через этот непростой период в жизни страны. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:22

2022-03-02T14:22

2022-03-02T14:31

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нужно помочь российским гражданам пройти через этот непростой период в жизни страны."Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Мы вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период", - сказал он на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776038351.html

россия

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, михаил мишустин, россия