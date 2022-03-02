https://ria.ru/20220302/pomosch-1776045890.html
Мишустин призвал помочь россиянам пройти через непростой период
Мишустин призвал помочь россиянам пройти через непростой период - РИА Новости, 02.03.2022
Мишустин призвал помочь россиянам пройти через непростой период
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нужно помочь российским гражданам пройти через этот непростой период в жизни страны. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:22
2022-03-02T14:22
2022-03-02T14:31
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что нужно помочь российским гражданам пройти через этот непростой период в жизни страны."Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Мы вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период", - сказал он на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1776038351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия
14:22 02.03.2022 (обновлено: 14:31 02.03.2022)
Мишустин призвал помочь россиянам пройти через непростой период
Премьер Мишустин призвал помочь россиянам пройти через непростой период