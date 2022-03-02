https://ria.ru/20220302/pomosch-1775960608.html

Байден заявил о готовности продолжить финансовую помощь Украине

Байден заявил о готовности продолжить финансовую помощь Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Байден заявил о готовности продолжить финансовую помощь Украине

США оказывают Украине прямую помощь более чем на 1 миллиард долларов и намерены ее продолжать, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T05:32

2022-03-02T05:32

2022-03-02T05:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США оказывают Украине прямую помощь более чем на 1 миллиард долларов и намерены ее продолжать, заявил американский президент Джо Байден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, джо байден, вашингтон