Байден заявил о готовности продолжить финансовую помощь Украине
Байден: США оказывают помощь Украине на один миллиард долларов и готовы ее продолжать
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США оказывают Украине прямую помощь более чем на 1 миллиард долларов и намерены ее продолжать, заявил американский президент Джо Байден.
"Мы предоставляем Украине свыше 1 миллиарда долларов прямого содействия. И мы продолжим оказывать помощь украинскому народу, который защищает свою страну", — сказал он в обращении к конгрессу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.