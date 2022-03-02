https://ria.ru/20220302/polsha-1776128648.html
В Польшу с Украины въехали 960 россиян после начала боевых действий
В Польшу с Украины въехали 960 россиян после начала боевых действий - РИА Новости, 02.03.2022
В Польшу с Украины въехали 960 россиян после начала боевых действий
Почти тысяча граждан России выехали с Украины в Польшу после начала боевых действий, сообщает МИД республики. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:00
2022-03-02T20:00
2022-03-02T20:00
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польша
беженцы
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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Почти тысяча граждан России выехали с Украины в Польшу после начала боевых действий, сообщает МИД республики.По данным внешнеполитического ведомства, с 24 февраля польско-украинскую границу пересекли в общей сложности около 500 тысяч человек, в том числе 277 тысяч граждан Украины."По состоянию на среду польско-украинскую границу пересекли 3 196 граждан Узбекистана, 2 401 граждан Польши, 2 268 граждан Белоруссии, 2 978 граждан Индии, 2 255 – Нигерии, 1 363 - Алжира, 1 313 - Марокко, 1 290 - Афганистана, 1 232 - Пакистана, 993 - США и 960 - России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220301/bezhentsy-1775921792.html
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россия, в мире, украина, польша, беженцы, мид польши, донбасс
В Польшу с Украины въехали 960 россиян после начала боевых действий
МИД Польши: 960 россиян выехали с Украины в Польшу после начала боевых действий
ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости.
Почти тысяча граждан России выехали с Украины в Польшу после начала боевых действий, сообщает
МИД республики.
По данным внешнеполитического ведомства, с 24 февраля польско-украинскую границу пересекли в общей сложности около 500 тысяч человек, в том числе 277 тысяч граждан Украины.
"По состоянию на среду польско-украинскую границу пересекли 3 196 граждан Узбекистана, 2 401 граждан Польши, 2 268 граждан Белоруссии, 2 978 граждан Индии, 2 255 – Нигерии, 1 363 - Алжира, 1 313 - Марокко, 1 290 - Афганистана, 1 232 - Пакистана, 993 - США и 960 - России", - говорится в сообщении.