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В Польшу с Украины въехали 960 россиян после начала боевых действий
В Польшу с Украины въехали 960 россиян после начала боевых действий - РИА Новости, 02.03.2022
В Польшу с Украины въехали 960 россиян после начала боевых действий
Почти тысяча граждан России выехали с Украины в Польшу после начала боевых действий, сообщает МИД республики. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:00
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россия
в мире
украина
польша
беженцы
мид польши
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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Почти тысяча граждан России выехали с Украины в Польшу после начала боевых действий, сообщает МИД республики.По данным внешнеполитического ведомства, с 24 февраля польско-украинскую границу пересекли в общей сложности около 500 тысяч человек, в том числе 277 тысяч граждан Украины."По состоянию на среду польско-украинскую границу пересекли 3 196 граждан Узбекистана, 2 401 граждан Польши, 2 268 граждан Белоруссии, 2 978 граждан Индии, 2 255 – Нигерии, 1 363 - Алжира, 1 313 - Марокко, 1 290 - Афганистана, 1 232 - Пакистана, 993 - США и 960 - России", - говорится в сообщении.
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россия, в мире, украина, польша, беженцы, мид польши, донбасс
20:00 02.03.2022
 
В Польшу с Украины въехали 960 россиян после начала боевых действий

МИД Польши: 960 россиян выехали с Украины в Польшу после начала боевых действий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание МИД Польши в Варшаве
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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Почти тысяча граждан России выехали с Украины в Польшу после начала боевых действий, сообщает МИД республики.
По данным внешнеполитического ведомства, с 24 февраля польско-украинскую границу пересекли в общей сложности около 500 тысяч человек, в том числе 277 тысяч граждан Украины.
"По состоянию на среду польско-украинскую границу пересекли 3 196 граждан Узбекистана, 2 401 граждан Польши, 2 268 граждан Белоруссии, 2 978 граждан Индии, 2 255 – Нигерии, 1 363 - Алжира, 1 313 - Марокко, 1 290 - Афганистана, 1 232 - Пакистана, 993 - США и 960 - России", - говорится в сообщении.
Пограничный переход Медыка на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 20:03
В Польше сообщили о более 400 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины
 
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