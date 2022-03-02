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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/polsha-1776122528.html
Польша не будет направлять на Украину ни солдат, ни технику, заявил Дуда
Польша не будет направлять на Украину ни солдат, ни технику, заявил Дуда - РИА Новости, 02.03.2022
Польша не будет направлять на Украину ни солдат, ни технику, заявил Дуда
Польша не намерена направлять на Украину ни солдат, ни боевую технику, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания заседания Совета... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:30
2022-03-02T19:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
анджей дуда
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Польша не намерена направлять на Украину ни солдат, ни боевую технику, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания заседания Совета национальной безопасности."Я хочу очень сильно подчеркнуть - Польша не намерена принимать участие в войне", - сказал Дуда. "Я прошу, чтобы таких опасений не было, и прошу не слушать такую информацию, что мы где-то там готовимся потому, что мы хотим принять участие в войне, что кто-то хочет посылать польских солдат на войну или что Польша имеет намерение посылать свою боевую технику на войну", - добавил он.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220302/uchastie-1775960279.html
https://ria.ru/20220228/oruzhie-1775637342.html
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в мире, польша, украина, анджей дуда, ситуация в днр и лнр
19:30 02.03.2022
 
Польша не будет направлять на Украину ни солдат, ни технику, заявил Дуда

Президент Дуда: Польша не собирается направлять на Украину ни солдат, ни технику

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Польша не намерена направлять на Украину ни солдат, ни боевую технику, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам после окончания заседания Совета национальной безопасности.
"Я хочу очень сильно подчеркнуть - Польша не намерена принимать участие в войне", - сказал Дуда. "Я прошу, чтобы таких опасений не было, и прошу не слушать такую информацию, что мы где-то там готовимся потому, что мы хотим принять участие в войне, что кто-то хочет посылать польских солдат на войну или что Польша имеет намерение посылать свою боевую технику на войну", - добавил он.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 05:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине, заявил Байден
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 18:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Будапеште заявили, что не пропустят поставки летального оружия на Украину
На утро среды поражены более 1,5 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
Солдат британского спецназа - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР прокомментировали отправку Британией наемников на Украину
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 00:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США готовы к дипломатическому урегулированию на Украине, заявили в Госдепе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПольшаУкраинаАнджей ДудаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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