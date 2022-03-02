https://ria.ru/20220302/polsha-1776092834.html
Российское посольство не предупредили об изъятии недвижимости в Варшаве
Российское посольство не предупредили об изъятии недвижимости в Варшаве - РИА Новости, 02.03.2022
Российское посольство не предупредили об изъятии недвижимости в Варшаве
Посольство России в Польше не получало обращения польских властей об изъятии недвижимости в Варшаве, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:22
2022-03-02T17:22
2022-03-02T17:50
санкции в отношении россии
польша
признание днр и лнр в россии
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddf2d233041f683eb26c245bbbe6d2f8.jpg
ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Посольство России в Польше не получало обращения польских властей об изъятии недвижимости в Варшаве, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев."У нас по-прежнему нет обращения польской стороны, документов обосновывающих. Когда получим, будем их изучать", – сказал Андреев.Посольство России использует здание школы в Варшаве на законных основаниях, подчеркнул он."Есть общее правило, общая норма международного права, что те объекты недвижимости, которые используются в дипломатических целях, неприкосновенны. Вне зависимости от того, признает польская сторона наши права на этот объект или нет, он по факту используется как часть нашего диппредставительства. Эта ситуация должна уважаться", - добавил собеседник агентства.Во вторник вечером министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45".В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, польша, признание днр и лнр в россии
17:22 02.03.2022 (обновлено: 17:50 02.03.2022)
Российское посольство не предупредили об изъятии недвижимости в Варшаве
Российское посольство не получало обращения польских властей об изъятии недвижимости
ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Посольство России в Польше не получало обращения польских властей об изъятии недвижимости в Варшаве, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев.
"У нас по-прежнему нет обращения польской стороны, документов обосновывающих. Когда получим, будем их изучать", – сказал Андреев.
Посольство России использует здание школы в Варшаве
на законных основаниях, подчеркнул он.
"Мы исходим из того, что эти здания были нами приобретены на законных основаниях, и у польской стороны нет оснований ставить под вопрос наши права на эту недвижимость", - сказал Андреев.
"Есть общее правило, общая норма международного права, что те объекты недвижимости, которые используются в дипломатических целях, неприкосновенны. Вне зависимости от того, признает польская сторона наши права на этот объект или нет, он по факту используется как часть нашего диппредставительства. Эта ситуация должна уважаться", - добавил собеседник агентства.
Во вторник вечером министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45".
В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше
. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.