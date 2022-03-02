https://ria.ru/20220302/polsha-1776092834.html

Российское посольство не предупредили об изъятии недвижимости в Варшаве

Российское посольство не предупредили об изъятии недвижимости в Варшаве - РИА Новости, 02.03.2022

Российское посольство не предупредили об изъятии недвижимости в Варшаве

Посольство России в Польше не получало обращения польских властей об изъятии недвижимости в Варшаве, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:22

2022-03-02T17:22

2022-03-02T17:50

санкции в отношении россии

польша

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740472593_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddf2d233041f683eb26c245bbbe6d2f8.jpg

ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Посольство России в Польше не получало обращения польских властей об изъятии недвижимости в Варшаве, сообщил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев."У нас по-прежнему нет обращения польской стороны, документов обосновывающих. Когда получим, будем их изучать", – сказал Андреев.Посольство России использует здание школы в Варшаве на законных основаниях, подчеркнул он."Есть общее правило, общая норма международного права, что те объекты недвижимости, которые используются в дипломатических целях, неприкосновенны. Вне зависимости от того, признает польская сторона наши права на этот объект или нет, он по факту используется как часть нашего диппредставительства. Эта ситуация должна уважаться", - добавил собеседник агентства.Во вторник вечером министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45".В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, польша, признание днр и лнр в россии