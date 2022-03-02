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Польша договаривается с Австралией о поставках угля, заявил Моравецкий
Польша договаривается с Австралией о поставках угля, заявил Моравецкий - РИА Новости, 02.03.2022
Польша договаривается с Австралией о поставках угля, заявил Моравецкий
Польша договаривается с Австралией о поставках угля, чтобы отказаться от российского, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после встречи с... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:01
2022-03-02T12:01
экономика
польша
австралия
евросоюз
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
россия
украина
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ВАРШАВА, 2 мар - РИА Новости. Польша договаривается с Австралией о поставках угля, чтобы отказаться от российского, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в среду."Польша решительно высказывается за как можно более продвинутые санкции. Сегодня утром я разговаривал об этом с премьером Австралии. Частью пакета санкций должна быть блокада разного рода углеводородов из России, то есть нефти, газа и угля. Я еще раз обращаюсь, чтобы Европейская комиссия решилась на эмбарго в отношении российского угля. Тогда Польша немедленно прекратит импорт российского угля", - сказал Моравецкий."Я об этом сегодня разговаривал с премьером Австралии, чтобы транспортировать оттуда уголь в Польшу", - добавил польский премьер.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775974743.html
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экономика, польша, австралия, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия, украина, антон силуанов, дмитрий песков, жозеп боррель, санкции в отношении россии
12:01 02.03.2022
 
Польша договаривается с Австралией о поставках угля, заявил Моравецкий

Премьер Польши Моравецкий заявил о намерении закупать уголь у Австралии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
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ВАРШАВА, 2 мар - РИА Новости. Польша договаривается с Австралией о поставках угля, чтобы отказаться от российского, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в среду.
"Польша решительно высказывается за как можно более продвинутые санкции. Сегодня утром я разговаривал об этом с премьером Австралии. Частью пакета санкций должна быть блокада разного рода углеводородов из России, то есть нефти, газа и угля. Я еще раз обращаюсь, чтобы Европейская комиссия решилась на эмбарго в отношении российского угля. Тогда Польша немедленно прекратит импорт российского угля", - сказал Моравецкий.
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"Я об этом сегодня разговаривал с премьером Австралии, чтобы транспортировать оттуда уголь в Польшу", - добавил польский премьер.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
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Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
 
ЭкономикаПольшаАвстралияЕвросоюзМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияУкраинаАнтон СилуановДмитрий ПесковЖозеп БоррельСанкции в отношении России
 
 
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