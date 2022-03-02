https://ria.ru/20220302/polsha-1776009123.html

Польша договаривается с Австралией о поставках угля, заявил Моравецкий

Польша договаривается с Австралией о поставках угля, заявил Моравецкий - РИА Новости, 02.03.2022

Польша договаривается с Австралией о поставках угля, заявил Моравецкий

Польша договаривается с Австралией о поставках угля, чтобы отказаться от российского, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после встречи с... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:01

2022-03-02T12:01

2022-03-02T12:01

экономика

польша

австралия

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2815:1584_1920x0_80_0_0_92c3dbc5efb9fdfc912fe855cb85822a.jpg

ВАРШАВА, 2 мар - РИА Новости. Польша договаривается с Австралией о поставках угля, чтобы отказаться от российского, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в среду."Польша решительно высказывается за как можно более продвинутые санкции. Сегодня утром я разговаривал об этом с премьером Австралии. Частью пакета санкций должна быть блокада разного рода углеводородов из России, то есть нефти, газа и угля. Я еще раз обращаюсь, чтобы Европейская комиссия решилась на эмбарго в отношении российского угля. Тогда Польша немедленно прекратит импорт российского угля", - сказал Моравецкий."Я об этом сегодня разговаривал с премьером Австралии, чтобы транспортировать оттуда уголь в Польшу", - добавил польский премьер.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. А отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы России будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775974743.html

https://ria.ru/20220301/sotrudnichestvo-1775896192.html

польша

австралия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, польша, австралия, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия, украина, антон силуанов, дмитрий песков, жозеп боррель, санкции в отношении россии