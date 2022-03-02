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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/polnomochiya-1775953785.html
Глава МИД Германии обвинила Россию в злоупотреблении полномочиями в СБ ООН
Глава МИД Германии обвинила Россию в злоупотреблении полномочиями в СБ ООН - РИА Новости, 02.03.2022
Глава МИД Германии обвинила Россию в злоупотреблении полномочиями в СБ ООН
Глава МИД Германии Анналена Бербок заочно поспорила с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым о целях России на Украине, подчеркнув, что Москва... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T01:13
2022-03-02T01:13
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
киев
вооруженные силы рф
оон
в мире
анналена бербок
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ООН, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заочно поспорила с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым о целях России на Украине, подчеркнув, что Москва "злоупотребляет" полномочиями постоянного члена Совбеза ООН."Господин Лавров, вы можете обманывать себя. Но нас не обманете. И свой народ не обманете", — заявила немецкий министр.По ее словам, в Берлине "глубоко осознают свою историческую ответственность", и в этой связи намерены поставить вооружение на Украину. По ее словам, в Берлине "всегда были и будут привержены дипломатии и поиску мирных решений", но "когда наш мирный порядок подвергается нападкам, мы должны противостоять этой новой реальности"."Мы всегда должны быть готовы критически подвергнуть сомнению наши собственные действия, наши прошлые обязательства в мире", — сказала Бербок и отметила, что лично "готова сделать это". Но сейчас речь идет "о семьях, укрывающихся на станциях метро, потому что их дома бомбят", сказала министр."На кону жизнь или смерть украинского народа. На карту поставлена безопасность Европы. На карту поставлен Устав ООН. Почти у каждой страны, представленной в этом зале, есть более крупный и могущественный сосед. Это касается всех нас, дамы и господа. Вот почему я призываю всех вас: объединиться во имя мира и проголосовать за резолюцию, которая находится перед нами", — сказала Бербок.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По информации МО РФ, взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/nenavist-1775953154.html
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владимир путин, россия, киев, вооруженные силы рф, оон, в мире, анналена бербок, германия
01:13 02.03.2022
 
Глава МИД Германии обвинила Россию в злоупотреблении полномочиями в СБ ООН

Глава МИД Германии Бербок: Россия злоупотребляет полномочиями члена Совбеза ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Архивное фото
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ООН, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заочно поспорила с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым о целях России на Украине, подчеркнув, что Москва "злоупотребляет" полномочиями постоянного члена Совбеза ООН.

"Вы говорите, что действуете в целях самообороны. Но весь мир наблюдал, как вы группировали свои войска в течение месяцев, готовясь к этой атаке. Вы говорите, что Россия действует, чтобы защитить русскоязычных от агрессии. Но сегодня весь мир наблюдает, как вы бомбите дома русскоязычных украинцев в Харькове. Вы говорите, что Россия посылает миротворцев. А на самом деле вы злоупотребляете своими полномочиями постоянного члена Совета безопасности", — сказала Бербок, заочно обращаясь к Лаврову на сессии Генассамблеи ООН.

"Господин Лавров, вы можете обманывать себя. Но нас не обманете. И свой народ не обманете", — заявила немецкий министр.
По ее словам, в Берлине "глубоко осознают свою историческую ответственность", и в этой связи намерены поставить вооружение на Украину. По ее словам, в Берлине "всегда были и будут привержены дипломатии и поиску мирных решений", но "когда наш мирный порядок подвергается нападкам, мы должны противостоять этой новой реальности".
"Мы всегда должны быть готовы критически подвергнуть сомнению наши собственные действия, наши прошлые обязательства в мире", — сказала Бербок и отметила, что лично "готова сделать это". Но сейчас речь идет "о семьях, укрывающихся на станциях метро, потому что их дома бомбят", сказала министр.
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"На кону жизнь или смерть украинского народа. На карту поставлена безопасность Европы. На карту поставлен Устав ООН. Почти у каждой страны, представленной в этом зале, есть более крупный и могущественный сосед. Это касается всех нас, дамы и господа. Вот почему я призываю всех вас: объединиться во имя мира и проголосовать за резолюцию, которая находится перед нами", — сказала Бербок.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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По информации МО РФ, взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияКиевВооруженные силы РФООНВ миреАнналена БербокГермания
 
 
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