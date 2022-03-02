https://ria.ru/20220302/pogoda-1776000581.html

Москвичам пообещали ухудшение погоды в праздничные дни

Москвичам пообещали ухудшение погоды в праздничные дни - РИА Новости, 02.03.2022

Москвичам пообещали ухудшение погоды в праздничные дни

Погода в праздничные дни в Москве испортится: днем будет около нуля, увеличится облачность, в отдельные дни и ночи возможны осадки, сообщила РИА Новости главный РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:29

2022-03-02T11:29

2022-03-02T11:29

общество

москва

погода

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Погода в праздничные дни в Москве испортится: днем будет около нуля, увеличится облачность, в отдельные дни и ночи возможны осадки, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода, к сожалению, несколько испортится, потому что погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Солнечный и сухой антициклон от нас "уйдет" на восток, увеличится облачность. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах минус 3-10 градусов, ночь на 6 марта будет самой холодной из праздничных ночей. Дневная температура будет держаться около нуля градусов все праздничные дни - 6, 7, 8 марта", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, 6 марта без существенных осадков, в ночь на 7 марта местами небольшой снег, а днем местами небольшие осадки. В международный женский день сохранится тот же режим погоды: днем около нуля, ночью порядка минус 3-7. При этом среднесуточная температура воздуха останется немного выше климатической нормы."Глубокие циклоны будут проходить севернее и восточнее столичного региона, то есть они пойдут на Поволжье, поэтому атмосферное давление понизится, но не будет критически низким для этого времени года", - добавила она.

https://ria.ru/20220301/pogoda-1775900556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, погода