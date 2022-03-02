https://ria.ru/20220302/pogoda-1776000581.html
Москвичам пообещали ухудшение погоды в праздничные дни
Москвичам пообещали ухудшение погоды в праздничные дни - РИА Новости, 02.03.2022
Москвичам пообещали ухудшение погоды в праздничные дни
Погода в праздничные дни в Москве испортится: днем будет около нуля, увеличится облачность, в отдельные дни и ночи возможны осадки, сообщила РИА Новости главный РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:29
2022-03-02T11:29
2022-03-02T11:29
общество
москва
погода
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Погода в праздничные дни в Москве испортится: днем будет около нуля, увеличится облачность, в отдельные дни и ночи возможны осадки, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода, к сожалению, несколько испортится, потому что погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Солнечный и сухой антициклон от нас "уйдет" на восток, увеличится облачность. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах минус 3-10 градусов, ночь на 6 марта будет самой холодной из праздничных ночей. Дневная температура будет держаться около нуля градусов все праздничные дни - 6, 7, 8 марта", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, 6 марта без существенных осадков, в ночь на 7 марта местами небольшой снег, а днем местами небольшие осадки. В международный женский день сохранится тот же режим погоды: днем около нуля, ночью порядка минус 3-7. При этом среднесуточная температура воздуха останется немного выше климатической нормы."Глубокие циклоны будут проходить севернее и восточнее столичного региона, то есть они пойдут на Поволжье, поэтому атмосферное давление понизится, но не будет критически низким для этого времени года", - добавила она.
https://ria.ru/20220301/pogoda-1775900556.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода
Москвичам пообещали ухудшение погоды в праздничные дни
Синоптик Позднякова: москвичей в праздничные дни ожидает ухудшение погоды
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Погода в праздничные дни в Москве испортится: днем будет около нуля, увеличится облачность, в отдельные дни и ночи возможны осадки, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные погода, к сожалению, несколько испортится, потому что погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Солнечный и сухой антициклон от нас "уйдет" на восток, увеличится облачность. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах минус 3-10 градусов, ночь на 6 марта будет самой холодной из праздничных ночей. Дневная температура будет держаться около нуля градусов все праздничные дни - 6, 7, 8 марта", - рассказала Позднякова
.
По словам синоптика, 6 марта без существенных осадков, в ночь на 7 марта местами небольшой снег, а днем местами небольшие осадки. В международный женский день сохранится тот же режим погоды: днем около нуля, ночью порядка минус 3-7. При этом среднесуточная температура воздуха останется немного выше климатической нормы.
"Глубокие циклоны будут проходить севернее и восточнее столичного региона, то есть они пойдут на Поволжье, поэтому атмосферное давление понизится, но не будет критически низким для этого времени года", - добавила она.