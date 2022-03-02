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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/plen-1775982129.html
В ДНР пообещали мстить за негуманное обращение с попавшими в плен бойцами
В ДНР пообещали мстить за негуманное обращение с попавшими в плен бойцами - РИА Новости, 02.03.2022
В ДНР пообещали мстить за негуманное обращение с попавшими в плен бойцами
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что 1 марта украинские войска во время боестолкновений в районе населенного пункта Бессарабка захватили... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:18
2022-03-02T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что 1 марта украинские войска во время боестолкновений в районе населенного пункта Бессарабка захватили в плен военнослужащих Народной милиции, и предупредила о последствиях негуманного обращения с пленными."В случае негуманного обращения с захваченными военнослужащими Народная милиция ДНР оставляет за собой право принять все необходимые меры для осуществления возмездия", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина
10:18 02.03.2022 (обновлено: 10:30 02.03.2022)
 
В ДНР пообещали мстить за негуманное обращение с попавшими в плен бойцами

Армия ДНР пообещала возмездие за негуманное обращение с попавшими в плен военнослужащими

© РИА Новости / Андрей КоцОсвобождение села Гранитное силами армии ДНР
Освобождение села Гранитное силами армии ДНР - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Освобождение села Гранитное силами армии ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что 1 марта украинские войска во время боестолкновений в районе населенного пункта Бессарабка захватили в плен военнослужащих Народной милиции, и предупредила о последствиях негуманного обращения с пленными.
"В случае негуманного обращения с захваченными военнослужащими Народная милиция ДНР оставляет за собой право принять все необходимые меры для осуществления возмездия", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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