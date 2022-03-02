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В ДНР пообещали мстить за негуманное обращение с попавшими в плен бойцами

В ДНР пообещали мстить за негуманное обращение с попавшими в плен бойцами - РИА Новости, 02.03.2022

В ДНР пообещали мстить за негуманное обращение с попавшими в плен бойцами

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что 1 марта украинские войска во время боестолкновений в районе населенного пункта Бессарабка захватили... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:18

2022-03-02T10:18

2022-03-02T10:30

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что 1 марта украинские войска во время боестолкновений в районе населенного пункта Бессарабка захватили в плен военнослужащих Народной милиции, и предупредила о последствиях негуманного обращения с пленными."В случае негуманного обращения с захваченными военнослужащими Народная милиция ДНР оставляет за собой право принять все необходимые меры для осуществления возмездия", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775475382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина