Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220302/piramidy-1775858548.html
Ученые планируют исследовать одно из чудес света космическими лучами
Ученые планируют исследовать одно из чудес света космическими лучами - РИА Новости, 02.03.2022
Ученые планируют исследовать одно из чудес света космическими лучами
Группа ученых из Египта, США и Великобритании планирует просканировать космическими лучами Великую пирамиду в Гизе (она же пирамида Хеопса), чтобы детально... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T04:30
2022-03-02T04:30
культура
новости культуры
египет
пирамиды
археология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155047/05/1550470561_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_23364f44642e3a2c3ca05c2870bdf13e.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Группа ученых из Египта, США и Великобритании планирует просканировать космическими лучами Великую пирамиду в Гизе (она же пирамида Хеопса), чтобы детально рассмотреть каждое помещение внутри нее, сообщает Universe Today. Ранее это "чудо света" неоднократно исследовали. Последние разы с применением высокотехнологичных аппаратов. Так, в 2016-2017 годах команда специалистов ScanPyramids использовала мюонную (специальные космические лучи для создания трехмерных моделей. — Прим. ред.) и инфракрасную термографии, а также другие технологии. Тогда значительным открытием ученых стала так называемая "большая пустота" — тридцатиметровое пространство, расположенное над Большой галереей. Сейчас же, по данным Universe Today, стартует новая миссия, получившая название Explore the Great Pyramid ("Исследуй великую пирамиду"). Ученые, входящие в этот в проект, тоже будут использовать мюонную томографию, чтобы изучить внутреннюю структуру пирамиды. Но только их аппараты будут в 100 раз мощнее, чем те, с которыми работали коллеги. С помощью сверхмощных космических лучей специалисты рассчитывают узнать, как возводили великую пирамиду, сделать снимки в высоком разрешении и не только. Дата начала миссии пока не объявлена.Пирамиду Хеопса возвели около четырех с половиной тысяч лет назад. Как установили ученые, на строительство ушло около 27 лет и примерно 2,3 миллиона каменных блоков. На протяжении почти четырех тысяч лет 138-метровая гробница из известняка и гранита была самым высоким рукотворным сооружением в мире.
https://ria.ru/20220220/buildings-1773650916.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155047/05/1550470561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52cafaadc163b524496fe4f6c089cdcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, египет, пирамиды, археология
04:30 02.03.2022
 
Ученые планируют исследовать одно из чудес света космическими лучами

Ученые хотят исследовать египетские пирамиды в Гизе с помощью космических лучей

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкСфинкс и пирамиды в Эль-Гизе
Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Группа ученых из Египта, США и Великобритании планирует просканировать космическими лучами Великую пирамиду в Гизе (она же пирамида Хеопса), чтобы детально рассмотреть каждое помещение внутри нее, сообщает Universe Today.
Ранее это "чудо света" неоднократно исследовали. Последние разы с применением высокотехнологичных аппаратов. Так, в 2016-2017 годах команда специалистов ScanPyramids использовала мюонную (специальные космические лучи для создания трехмерных моделей. — Прим. ред.) и инфракрасную термографии, а также другие технологии.
Тогда значительным открытием ученых стала так называемая "большая пустота" — тридцатиметровое пространство, расположенное над Большой галереей.
Сейчас же, по данным Universe Today, стартует новая миссия, получившая название Explore the Great Pyramid ("Исследуй великую пирамиду"). Ученые, входящие в этот в проект, тоже будут использовать мюонную томографию, чтобы изучить внутреннюю структуру пирамиды. Но только их аппараты будут в 100 раз мощнее, чем те, с которыми работали коллеги.

"Мы планируем взять телескопы, чувствительность которых в 100 раз выше, чем у оборудования, недавно использовавшегося в Великой пирамиде. Эти мюоны смогут проникнуть практически во все углы и впервые дать истинное томографическое изображение такого большого сооружения", — рассказали представители EGP.

С помощью сверхмощных космических лучей специалисты рассчитывают узнать, как возводили великую пирамиду, сделать снимки в высоком разрешении и не только. Дата начала миссии пока не объявлена.
Пирамиду Хеопса возвели около четырех с половиной тысяч лет назад. Как установили ученые, на строительство ушло около 27 лет и примерно 2,3 миллиона каменных блоков. На протяжении почти четырех тысяч лет 138-метровая гробница из известняка и гранита была самым высоким рукотворным сооружением в мире.
Археологи Абу-Даби обнаружили самые старые здания в ОАЭ, которым более 8500 лет
20 февраля, 04:15Культура
В Абу-Даби археологи обнаружили здания возрастом почти в девять тысяч лет
 
КультураНовости культурыЕгипетпирамидыАрхеология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала