https://ria.ru/20220302/piramidy-1775858548.html

Ученые планируют исследовать одно из чудес света космическими лучами

Ученые планируют исследовать одно из чудес света космическими лучами - РИА Новости, 02.03.2022

Ученые планируют исследовать одно из чудес света космическими лучами

Группа ученых из Египта, США и Великобритании планирует просканировать космическими лучами Великую пирамиду в Гизе (она же пирамида Хеопса), чтобы детально... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T04:30

2022-03-02T04:30

2022-03-02T04:30

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Группа ученых из Египта, США и Великобритании планирует просканировать космическими лучами Великую пирамиду в Гизе (она же пирамида Хеопса), чтобы детально рассмотреть каждое помещение внутри нее, сообщает Universe Today. Ранее это "чудо света" неоднократно исследовали. Последние разы с применением высокотехнологичных аппаратов. Так, в 2016-2017 годах команда специалистов ScanPyramids использовала мюонную (специальные космические лучи для создания трехмерных моделей. — Прим. ред.) и инфракрасную термографии, а также другие технологии. Тогда значительным открытием ученых стала так называемая "большая пустота" — тридцатиметровое пространство, расположенное над Большой галереей. Сейчас же, по данным Universe Today, стартует новая миссия, получившая название Explore the Great Pyramid ("Исследуй великую пирамиду"). Ученые, входящие в этот в проект, тоже будут использовать мюонную томографию, чтобы изучить внутреннюю структуру пирамиды. Но только их аппараты будут в 100 раз мощнее, чем те, с которыми работали коллеги. С помощью сверхмощных космических лучей специалисты рассчитывают узнать, как возводили великую пирамиду, сделать снимки в высоком разрешении и не только. Дата начала миссии пока не объявлена.Пирамиду Хеопса возвели около четырех с половиной тысяч лет назад. Как установили ученые, на строительство ушло около 27 лет и примерно 2,3 миллиона каменных блоков. На протяжении почти четырех тысяч лет 138-метровая гробница из известняка и гранита была самым высоким рукотворным сооружением в мире.

https://ria.ru/20220220/buildings-1773650916.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, египет, пирамиды, археология