https://ria.ru/20220302/piramidy-1775858548.html
Ученые планируют исследовать одно из чудес света космическими лучами
Ученые планируют исследовать одно из чудес света космическими лучами - РИА Новости, 02.03.2022
Ученые планируют исследовать одно из чудес света космическими лучами
Группа ученых из Египта, США и Великобритании планирует просканировать космическими лучами Великую пирамиду в Гизе (она же пирамида Хеопса), чтобы детально... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T04:30
2022-03-02T04:30
2022-03-02T04:30
культура
новости культуры
египет
пирамиды
археология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155047/05/1550470561_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_23364f44642e3a2c3ca05c2870bdf13e.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Группа ученых из Египта, США и Великобритании планирует просканировать космическими лучами Великую пирамиду в Гизе (она же пирамида Хеопса), чтобы детально рассмотреть каждое помещение внутри нее, сообщает Universe Today. Ранее это "чудо света" неоднократно исследовали. Последние разы с применением высокотехнологичных аппаратов. Так, в 2016-2017 годах команда специалистов ScanPyramids использовала мюонную (специальные космические лучи для создания трехмерных моделей. — Прим. ред.) и инфракрасную термографии, а также другие технологии. Тогда значительным открытием ученых стала так называемая "большая пустота" — тридцатиметровое пространство, расположенное над Большой галереей. Сейчас же, по данным Universe Today, стартует новая миссия, получившая название Explore the Great Pyramid ("Исследуй великую пирамиду"). Ученые, входящие в этот в проект, тоже будут использовать мюонную томографию, чтобы изучить внутреннюю структуру пирамиды. Но только их аппараты будут в 100 раз мощнее, чем те, с которыми работали коллеги. С помощью сверхмощных космических лучей специалисты рассчитывают узнать, как возводили великую пирамиду, сделать снимки в высоком разрешении и не только. Дата начала миссии пока не объявлена.Пирамиду Хеопса возвели около четырех с половиной тысяч лет назад. Как установили ученые, на строительство ушло около 27 лет и примерно 2,3 миллиона каменных блоков. На протяжении почти четырех тысяч лет 138-метровая гробница из известняка и гранита была самым высоким рукотворным сооружением в мире.
https://ria.ru/20220220/buildings-1773650916.html
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155047/05/1550470561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52cafaadc163b524496fe4f6c089cdcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, египет, пирамиды, археология
Ученые планируют исследовать одно из чудес света космическими лучами
Ученые хотят исследовать египетские пирамиды в Гизе с помощью космических лучей
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Группа ученых из Египта, США и Великобритании планирует просканировать космическими лучами Великую пирамиду в Гизе (она же пирамида Хеопса), чтобы детально рассмотреть каждое помещение внутри нее, сообщает
Universe Today.
Ранее это "чудо света" неоднократно исследовали. Последние разы с применением высокотехнологичных аппаратов. Так, в 2016-2017 годах команда специалистов ScanPyramids использовала мюонную (специальные космические лучи для создания трехмерных моделей. — Прим. ред.) и инфракрасную термографии, а также другие технологии.
Тогда значительным открытием ученых стала так называемая "большая пустота" — тридцатиметровое пространство, расположенное над Большой галереей.
Сейчас же, по данным Universe Today, стартует новая миссия, получившая название Explore the Great Pyramid ("Исследуй великую пирамиду"). Ученые, входящие в этот в проект, тоже будут использовать мюонную томографию, чтобы изучить внутреннюю структуру пирамиды. Но только их аппараты будут в 100 раз мощнее, чем те, с которыми работали коллеги.
"Мы планируем взять телескопы, чувствительность которых в 100 раз выше, чем у оборудования, недавно использовавшегося в Великой пирамиде. Эти мюоны смогут проникнуть практически во все углы и впервые дать истинное томографическое изображение такого большого сооружения", — рассказали представители EGP.
С помощью сверхмощных космических лучей специалисты рассчитывают узнать, как возводили великую пирамиду, сделать снимки в высоком разрешении и не только. Дата начала миссии пока не объявлена.
Пирамиду Хеопса возвели около четырех с половиной тысяч лет назад. Как установили ученые, на строительство ушло около 27 лет и примерно 2,3 миллиона каменных блоков. На протяжении почти четырех тысяч лет 138-метровая гробница из известняка и гранита была самым высоким рукотворным сооружением в мире.