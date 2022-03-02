https://ria.ru/20220302/peskov-1776018846.html

Власти примут меры по минимизации роста безработицы, заявил Песков

Власти примут меры по минимизации роста безработицы, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2022

Власти примут меры по минимизации роста безработицы, заявил Песков

Власти России примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы, определенный опыт в этой области имеется, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:35

2022-03-02T12:35

2022-03-02T12:37

экономика

санкции в отношении россии

антон силуанов

жозеп боррель

украина

россия

германия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Власти России примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы, определенный опыт в этой области имеется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, это одна из первоочередных тем, которыми будет заниматься и занимается уже оперативный штаб, который возглавляет председатель правительства Мишустин. Вы знаете, что определенный опыт в этой области имеется. Мы прошли через несколько кризисов, и каждый раз принимались энергичные меры с тем, чтобы минимизировать темпы роста безработных. Так же будет и на этот раз, но еще раз повторяю: проблемы сейчас возникают, и оперативный штаб ими занимается", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что риск роста безработицы был просчитан.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Песков сообщал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775843804.html

https://ria.ru/20220302/tsb-1776004753.html

украина

россия

германия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, антон силуанов, жозеп боррель, украина, россия, германия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз