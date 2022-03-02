Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/peskov-1776018846.html
Власти примут меры по минимизации роста безработицы, заявил Песков
Власти примут меры по минимизации роста безработицы, заявил Песков - РИА Новости, 02.03.2022
Власти примут меры по минимизации роста безработицы, заявил Песков
Власти России примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы, определенный опыт в этой области имеется, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:35
2022-03-02T12:37
экономика
санкции в отношении россии
антон силуанов
жозеп боррель
украина
россия
германия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772371150_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_9f632253d4edb1a94581e2cf19618770.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Власти России примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы, определенный опыт в этой области имеется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, это одна из первоочередных тем, которыми будет заниматься и занимается уже оперативный штаб, который возглавляет председатель правительства Мишустин. Вы знаете, что определенный опыт в этой области имеется. Мы прошли через несколько кризисов, и каждый раз принимались энергичные меры с тем, чтобы минимизировать темпы роста безработных. Так же будет и на этот раз, но еще раз повторяю: проблемы сейчас возникают, и оперативный штаб ими занимается", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что риск роста безработицы был просчитан.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Песков сообщал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775843804.html
https://ria.ru/20220302/tsb-1776004753.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772371150_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3fa2c021c60f94f1636bcbdd7409b250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкции в отношении россии, антон силуанов, жозеп боррель, украина, россия, германия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз
12:35 02.03.2022 (обновлено: 12:37 02.03.2022)
 
Власти примут меры по минимизации роста безработицы, заявил Песков

Песков: власти примут меры по поддержке россиян и по минимизации роста безработицы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Власти России примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы, определенный опыт в этой области имеется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это одна из первоочередных тем, которыми будет заниматься и занимается уже оперативный штаб, который возглавляет председатель правительства Мишустин. Вы знаете, что определенный опыт в этой области имеется. Мы прошли через несколько кризисов, и каждый раз принимались энергичные меры с тем, чтобы минимизировать темпы роста безработных. Так же будет и на этот раз, но еще раз повторяю: проблемы сейчас возникают, и оперативный штаб ими занимается", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что риск роста безработицы был просчитан.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 15:00
Правительство выделит триллион рублей на покупку акций российских компаний
Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Песков сообщал, что в Российской Федерации велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 11:44
ЦБ принял меры для предотвращения массовой продажи российских акций
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииАнтон СилуановЖозеп БоррельУкраинаРоссияГерманияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала