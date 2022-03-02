https://ria.ru/20220302/perevodchitsa-1776102404.html
Дело экс-переводчицы посольства Швейцарии в Москве вернули прокурору
Дело экс-переводчицы посольства Швейцарии в Москве вернули прокурору - РИА Новости, 02.03.2022
Дело экс-переводчицы посольства Швейцарии в Москве вернули прокурору
Басманный суд Москвы вернул прокурору дело работавшей переводчицей в посольстве Швейцарии в Москве Натальи Полуэктовой, она обвиняется в мошенничестве со... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:05
2022-03-02T18:05
2022-03-02T18:05
александр добровинский
ив россье
москва
швейцария
мид швейцарии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы вернул прокурору дело работавшей переводчицей в посольстве Швейцарии в Москве Натальи Полуэктовой, она обвиняется в мошенничестве со страховкой на 4,5 миллиона рублей."Данное дело возвращено прокурору", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда столицы.Как сообщил РИА Новости защитник женщины Александр Добровинский, им удалось доказать невиновность Полуэктовой.Дело рассматривалось Басманным судом Москвы по существу фактически год – с середины марта 2021-ого.Ранее в швейцарском МИД агентству заявили, что уголовное дело против Полуэктовой было возбуждено по инициативе посольства после того, как дипломатическая миссия "вскрыла факты совершенного Полуэктовой мошенничества". Ради компенсаций россиянка якобы представила посольству "несколько сотен поддельных документов" о медицинских процедурах.По утверждению же защиты, девушка вину не признает, она стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась предать гласности историю с предполагаемым сексуальным домогательством бывшего посла Швейцарии в России Ива Россье. МИД Швейцарии назвал эти обвинения клеветой.Источник РИА Новости в правоохранительных органах до этого подтвердил, что Полуэктовой действительно вменяется афера с медицинской страховкой, но не смог уточнить, когда возбудили дело – до или после обвинений в домогательствах. Ущерб, по данным источника, исчисляется "несколькими миллионами рублей" - по словам защиты, речь идет о 4,5 миллионах.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210317/obvinenie-1601642657.html
москва
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр добровинский, ив россье, москва, швейцария, мид швейцарии
Дело экс-переводчицы посольства Швейцарии в Москве вернули прокурору
Дело экс-переводчицы посольства Швейцарии в Москве Полуэктовой вернули прокурору
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы вернул прокурору дело работавшей переводчицей в посольстве Швейцарии в Москве Натальи Полуэктовой, она обвиняется в мошенничестве со страховкой на 4,5 миллиона рублей.
"Данное дело возвращено прокурору", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда столицы.
Как сообщил РИА Новости защитник женщины Александр Добровинский
, им удалось доказать невиновность Полуэктовой.
"Позиция обвинения была полностью низвергнута. На лицо выявлены: фальсификация переводов, сделанных так называемой потерпевшей стороной, подложные медицинские справки и документы, которые не соответствуют действительности... Судья отправила дело прокурору и с вероятностью 99% оно будет закрыто. Поздравляю в первую очередь Наталью, мою коллегу Татьяну Головкину и всех тех, кто переживал за эту чудовищную несправедливость", - заявил он.
Дело рассматривалось Басманным судом Москвы
по существу фактически год – с середины марта 2021-ого.
Ранее в швейцарском МИД агентству заявили, что уголовное дело против Полуэктовой было возбуждено по инициативе посольства после того, как дипломатическая миссия "вскрыла факты совершенного Полуэктовой мошенничества". Ради компенсаций россиянка якобы представила посольству "несколько сотен поддельных документов" о медицинских процедурах.
По утверждению же защиты, девушка вину не признает, она стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась предать гласности историю с предполагаемым сексуальным домогательством бывшего посла Швейцарии
в России Ива Россье
. МИД Швейцарии
назвал эти обвинения клеветой.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах до этого подтвердил, что Полуэктовой действительно вменяется афера с медицинской страховкой, но не смог уточнить, когда возбудили дело – до или после обвинений в домогательствах. Ущерб, по данным источника, исчисляется "несколькими миллионами рублей" - по словам защиты, речь идет о 4,5 миллионах.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.