https://ria.ru/20220302/peregovory-1776125856.html

Лавров ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Украиной

Лавров ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Украиной - РИА Новости, 02.03.2022

Лавров ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Украиной

Намерение Москвы и Киева провести второй раунд переговоров говорит о том, что стороны готовы искать решение конфликта, заявил в среду глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:45

2022-03-02T19:45

2022-03-02T19:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_0:115:3084:1850_1920x0_80_0_0_28a7b83a22a616ea1a532fd76031bdde.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Намерение Москвы и Киева провести второй раунд переговоров говорит о том, что стороны готовы искать решение конфликта, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не уходим сейчас в детали, потому что это только начальная фаза, но то, что стороны согласились встретиться второй раз, указывает на то, что они готовы искать решения. Я сказал о том, какая у нас позиция. Это прекрасно известно украинской стороне", - заявил Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сергей лавров, россия, украина