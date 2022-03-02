Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/peregovory-1776125856.html
Лавров ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Украиной
Лавров ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Украиной - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Украиной
Намерение Москвы и Киева провести второй раунд переговоров говорит о том, что стороны готовы искать решение конфликта, заявил в среду глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:45
2022-03-02T19:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_0:115:3084:1850_1920x0_80_0_0_28a7b83a22a616ea1a532fd76031bdde.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Намерение Москвы и Киева провести второй раунд переговоров говорит о том, что стороны готовы искать решение конфликта, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не уходим сейчас в детали, потому что это только начальная фаза, но то, что стороны согласились встретиться второй раз, указывает на то, что они готовы искать решения. Я сказал о том, какая у нас позиция. Это прекрасно известно украинской стороне", - заявил Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_4375f449234d118c8a552f21ad9ec4b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, россия, украина
19:45 02.03.2022
 
Лавров ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Украиной

Лавров: намерение вновь провести переговоры - знак готовности России и Украины искать решение

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Намерение Москвы и Киева провести второй раунд переговоров говорит о том, что стороны готовы искать решение конфликта, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не уходим сейчас в детали, потому что это только начальная фаза, но то, что стороны согласились встретиться второй раз, указывает на то, что они готовы искать решения. Я сказал о том, какая у нас позиция. Это прекрасно известно украинской стороне", - заявил Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 22:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала