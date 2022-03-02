https://ria.ru/20220302/peregovory-1776125856.html
Лавров ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Украиной
Лавров ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Украиной - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Украиной
Намерение Москвы и Киева провести второй раунд переговоров говорит о том, что стороны готовы искать решение конфликта, заявил в среду глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:45
2022-03-02T19:45
2022-03-02T19:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
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украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Намерение Москвы и Киева провести второй раунд переговоров говорит о том, что стороны готовы искать решение конфликта, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не уходим сейчас в детали, потому что это только начальная фаза, но то, что стороны согласились встретиться второй раз, указывает на то, что они готовы искать решения. Я сказал о том, какая у нас позиция. Это прекрасно известно украинской стороне", - заявил Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, россия, украина
Лавров ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Украиной
Лавров: намерение вновь провести переговоры - знак готовности России и Украины искать решение