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Мединский сообщил, что делегация Украины выехала из Киева на переговоры

Мединский сообщил, что делегация Украины выехала из Киева на переговоры - РИА Новости, 02.03.2022

Мединский сообщил, что делегация Украины выехала из Киева на переговоры

Делегация Киева выехала из Киева, в данный момент находится в дороге и ожидается, что к завтрашнему утру прибудет к месту переговоров в Беловежской пуще, заявил РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:27

2022-03-02T19:27

2022-03-02T22:24

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 2 мар - РИА Новости. Делегация Киева выехала из Киева, в данный момент находится в дороге и ожидается, что к завтрашнему утру прибудет к месту переговоров в Беловежской пуще, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский."Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге. Мы приехали пораньше. Они, наверное, будут завтра с утра. Мы, в общем-то, с понимаем относимся к сложности их логистики", - сказал Мединский журналистам.Российские военные обеспечивают коридор безопасности для передвижения украинской делегации по территории Украины, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский."Наши военные обеспечивают соответствующий коридор безопасности для перемещения по Украине", - сказал он журналистам.Выбор Беловежской пущи в качестве места для переговоров РФ и Украины был обоюдным, заявил в среду глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы вместе решили. Здесь удобнее и нам, и украинской стороне. Брест - хороший аэропорт, украинской стороне ближе к польской границе, поскольку они, насколько я понимаю, заезжают к нам через Польшу", - сказал Мединский.На прошлой встрече делегаций РФ и Украины по ряду моментов было достигнуто взаимопонимание, но по особо принципиальным из них Украина взяла время на размышление, заявил заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский."Как вы знаете, на прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений РФ, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня. По ряду предложений мы в общем-то нашли взаимопонимание за столом переговоров. Но однако по некоторым, наиболее принципиальным из них, что вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышления и на консультации с Киевом", - сказал Мединский журналистам перед вторым раундом переговоров с Украиной.Вопрос о прекращении огня обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил глава делегации России, помощник президента РФ Владимир Мединский.Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли вопрос прекращения огня обсуждаться на переговорах, Мединский повторил: "Я про это сказал в самом начале".В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Мединского по переговорам с Украиной Делегация России прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, что и на первую встречу, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский. 2022-03-02T19:27 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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