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Переговоры представителей России и Украины пройдут в четверг

Переговоры представителей России и Украины пройдут в четверг - РИА Новости, 02.03.2022

Переговоры представителей России и Украины пройдут в четверг

Делегация России в полном составе приехала на переговоры с Украиной, сообщил помощник президента Владимир Мединский. Он уточнил, что собеседники только выехали... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:00

2022-03-02T19:00

2022-03-02T20:07

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БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 2 мар — РИА Новости. Делегация России в полном составе приехала на переговоры с Украиной, сообщил помощник президента Владимир Мединский. Он уточнил, что собеседники только выехали из Киева, их приезд ожидается утром в четверг.Переговоры пройдут в таком же составе, что и ранее. Первый раунд состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии.Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Как заявили участники переговоров, стороны наметили контуры процесса урегулирования и отбыли для консультаций в столицы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Заявление Мединского по переговорам с Украиной Делегация России прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, что и на первую встречу, сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский. 2022-03-02T19:00 true PT1M16S

Российская делегация едет на переговоры с Украиной Делегация России прибывает на переговоры с Украиной, сообщил корреспондент РИА Новости.Автомобили проследовали к месту проведения встречи в Беловежской пуще. 2022-03-02T19:00 true PT0M20S

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Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр