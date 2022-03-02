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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/peregovory-1776106752.html
Глава МИД Украины ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Россией
Глава МИД Украины ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Россией - РИА Новости, 02.03.2022
Глава МИД Украины ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что трудно прогнозировать перспективы переговоров России и Украины, Киев готов искать дипломатическое... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:27
2022-03-02T18:35
россия
украина
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что трудно прогнозировать перспективы переговоров России и Украины, Киев готов искать дипломатическое решение для прекращения войны."Сейчас очень трудно что-то прогнозировать, поверьте мне, поэтому я не могу каких-то деталей сообщить. Безусловно, Украина готова к тому, чтобы искать дипломатическое решение для прекращения этой войны", - сказал Кулеба в эфире украинских телеканалов.Ранее близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что второй раунд российско-украинских переговоров может пройти 2 марта на территории Белоруссии недалеко от границы с Польшей. Информация о точном времени переговоров не сообщалась.В среду белорусское агентство Белта передавало, что российская делегация выехала к месту переговоров с украинской стороной, которые пройдут на белорусской территории.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775943510.html
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россия, украина, в мире
18:27 02.03.2022 (обновлено: 18:35 02.03.2022)
 
Глава МИД Украины ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Россией

Глава МИД Украины Кулеба о переговорах с Россией: готовы искать дипломатическое решение

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что трудно прогнозировать перспективы переговоров России и Украины, Киев готов искать дипломатическое решение для прекращения войны.
"Сейчас очень трудно что-то прогнозировать, поверьте мне, поэтому я не могу каких-то деталей сообщить. Безусловно, Украина готова к тому, чтобы искать дипломатическое решение для прекращения этой войны", - сказал Кулеба в эфире украинских телеканалов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Зеленский назвал требуемые Украиной гарантии
Ранее близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что второй раунд российско-украинских переговоров может пройти 2 марта на территории Белоруссии недалеко от границы с Польшей. Информация о точном времени переговоров не сообщалась.
В среду белорусское агентство Белта передавало, что российская делегация выехала к месту переговоров с украинской стороной, которые пройдут на белорусской территории.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ мире
 
 
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