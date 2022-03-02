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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/peregovory-1776097873.html
Киев заявил, что переговоры с Москвой состоятся сегодня
Киев заявил, что переговоры с Москвой состоятся сегодня - РИА Новости, 02.03.2022
Киев заявил, что переговоры с Москвой состоятся сегодня
Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры с РФ в среду состоятся. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:44
2022-03-02T17:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
польша
белоруссия
давид арахамия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры с РФ в среду состоятся."Будут", - написал он на своей странице в Facebook в ответ на вопрос, будут ли переговоры.Ранее близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что второй раунд российско-украинских переговоров может пройти 2 марта на территории Белоруссии недалеко от границы с Польшей. Информация о точном времени переговоров не сообщалась.В среду белорусское агентство Белта передавало, что российская делегация выехала к месту переговоров с украинской стороной, которые пройдут на белорусской территории.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html
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в мире, россия, украина, польша, белоруссия, давид арахамия
17:44 02.03.2022 (обновлено: 17:53 02.03.2022)
 
Киев заявил, что переговоры с Москвой состоятся сегодня

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия: переговоры Москвы и Киева состоятся в среду

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры с РФ в среду состоятся.
"Будут", - написал он на своей странице в Facebook в ответ на вопрос, будут ли переговоры.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 19:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Политолог рассказал о "программах максимум" России и Украины на переговорах
Ранее близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что второй раунд российско-украинских переговоров может пройти 2 марта на территории Белоруссии недалеко от границы с Польшей. Информация о точном времени переговоров не сообщалась.
В среду белорусское агентство Белта передавало, что российская делегация выехала к месту переговоров с украинской стороной, которые пройдут на белорусской территории.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаПольшаБелоруссияДавид Арахамия
 
 
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