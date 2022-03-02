https://ria.ru/20220302/peregovory-1776097873.html
Киев заявил, что переговоры с Москвой состоятся сегодня
Киев заявил, что переговоры с Москвой состоятся сегодня - РИА Новости, 02.03.2022
Киев заявил, что переговоры с Москвой состоятся сегодня
Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры с РФ в среду состоятся. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:44
2022-03-02T17:44
2022-03-02T17:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
польша
белоруссия
давид арахамия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры с РФ в среду состоятся."Будут", - написал он на своей странице в Facebook в ответ на вопрос, будут ли переговоры.Ранее близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что второй раунд российско-украинских переговоров может пройти 2 марта на территории Белоруссии недалеко от границы с Польшей. Информация о точном времени переговоров не сообщалась.В среду белорусское агентство Белта передавало, что российская делегация выехала к месту переговоров с украинской стороной, которые пройдут на белорусской территории.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, польша, белоруссия, давид арахамия
17:44 02.03.2022 (обновлено: 17:53 02.03.2022)
Киев заявил, что переговоры с Москвой состоятся сегодня
Глава фракции "Слуга народа" Арахамия: переговоры Москвы и Киева состоятся в среду