https://ria.ru/20220302/peregovory-1776097873.html

Киев заявил, что переговоры с Москвой состоятся сегодня

Киев заявил, что переговоры с Москвой состоятся сегодня - РИА Новости, 02.03.2022

Киев заявил, что переговоры с Москвой состоятся сегодня

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры с РФ в среду состоятся. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:44

2022-03-02T17:44

2022-03-02T17:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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белоруссия

давид арахамия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде, член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры с РФ в среду состоятся."Будут", - написал он на своей странице в Facebook в ответ на вопрос, будут ли переговоры.Ранее близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил РИА Новости, что второй раунд российско-украинских переговоров может пройти 2 марта на территории Белоруссии недалеко от границы с Польшей. Информация о точном времени переговоров не сообщалась.В среду белорусское агентство Белта передавало, что российская делегация выехала к месту переговоров с украинской стороной, которые пройдут на белорусской территории.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

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украина

польша

белоруссия

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, польша, белоруссия, давид арахамия