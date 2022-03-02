https://ria.ru/20220302/peregovory-1776092577.html

Российская делегация выехала на встречу с представителями Киева, пишут СМИ

Российская делегация выехала на встречу с представителями Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2022

Российская делегация выехала на встречу с представителями Киева, пишут СМИ

Российская делегация выехала на переговоры с Украиной, которые пройдут на территории Белоруссии, сообщается в Telegram-канале агентства Белта. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:22

2022-03-02T17:22

2022-03-02T18:46

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская делегация выехала на переговоры с Украиной, которые пройдут на территории Белоруссии, сообщается в Telegram-канале агентства Белта."Российская делегация выехала к месту встречи с украинской", — отмечается там.Переговоры пройдут в таком же составе, что и ранее.Член украинской делегации Давид Арахамия подтвердил, что запланированная встреча с Россией состоится.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители Москвы прибудут на место переговоров и будут ожидать делегацию Украины.Предыдущий раунд прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии.Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Как заявили участники переговоров, стороны наметили контуры процесса урегулирования и отбыли для консультаций в столицы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html

https://ria.ru/20220302/feyki-1776078821.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, белоруссия, украина